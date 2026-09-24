Le FPS Wardogs est un immense carton sur Steam et a écoulé plus de 2 millions de copies en seulement quelques jours. Un succès dû à une recette aussi efficace qu'addictive, mais qui vise pourtant une niche de joueurs prêts à y investir du temps. Et du temps, il va vous en falloir puisque le jeu va réinitialiser la progression de tout le monde dès le 15 octobre 2026 au lancement de sa saison 2 très attendue.

Wardogs n'est définitivement pas un jeu pour tout le monde, et il a sa propre vision des choses et il souhaite s'y tenir. Joe Brammer, PDG du studio, a déjà mentionné plusieurs points allant dans ce sens. Il a notamment un avis très tranché concernant le développement du jeu et recrute principalement des développeurs fans et gros joueurs de FPS dans l'optique d'offrir la meilleure expérience qui soit. Le jeu sait donc où il va et la prochaine grosse étape consiste à rééquilibrer tout ce qui est disponible en ajoutant quelques nouveautés et faisant repartir tout le monde de zéro.

La saison 2 de Wardogs sera officiellement lancée le 15 octobre 2026, une date confirmée par un bref teaser de ce qui nous attend. À l'heure où ces lignes sont écrites, on n'a pas encore tous les détails, mais il semblerait en tout cas que les conditions météo entrent en jeu. La vidéo partagée annonce en effet l'arrivée de la pluie et de l'orage, ce qui n'est peut-être qu'un détail pour un FPS classique, mais qui est en réalité important pour un jeu comme Wardogs axé sur le réalisme et l'immersion. La visibilité sera forcément réduite et l'orage couvrira les bruits importants. Reste à voir maintenant jusqu'où ça ira et pour ça, il faudra attendre les notes de patch complètes.

Reinitialisation de la progression et autres changements à venir

Ce qui est sûr en revanche, c'est que la progression sera remise à zéro pour tous les joueurs de Wardogs. On manque ici aussi de détails, mais le chef du studio a déjà expliqué que l'argent dépensé serait transformé en or, ce qui permettra à tout le monde d'acheter par la suite des cosmétiques. L'expérience sera quant à elle remise à zéro et il faudra donc reprendre tout depuis le départ, débloquer son matériel, etc.

On ne sait pas encore si le système de progression de Wardogs sera rééquilibrée, c'est actuellement l'un des points les plus importants du jeu tant la montée en puissance est exponentielle. Il se dessine rapidement un gros écart entre les joueurs pouvant mettre une centaine d'heures de jeu en quelques semaines et les autres moins réguliers. D'un autre côté, c'est aussi ce qui rend les parties si intenses et permet de dessiner une sorte de hiérarchie dans les rôles sur le terrain. À voir donc. Bulkhead devrait de toute façon nous en dire plus dans les jours à venir. D'ici là, vous pouvez toujours continuer à emmagasiner de l'argent en jouant.

Wardogs est actuellement disponible sur PC via Steam et arrivera sur console d'ici 2028 si tout va bien. Il est en early access vendu à 40 € et son studio prévoit déjà des augmentations de prix graduelles en même temps que l'ajout de nouveaux contenus.