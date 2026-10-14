Wardogs va très bientôt entrer dans sa seconde saison, et son studio a dévoilé le contenu conséquent qui attend les joueurs sur le champ de bataille pour l'occasion.

À peine un mois après son lancement, Wardogs a connu un succès proprement fulgurant avec plus de 3 millions de joueurs au compteur, et il se prépare déjà pour une seconde saison à venir ce 15 octobre 2026. À l'approche de ce moment charnière pour le titre de Bulkhead Interactive, son studio a partagé des « preview notes » détaillant le contenu à y attendre, ainsi que les changements à différents niveaux.

Qu'attendre de la saison 2 de Wardogs à la lecture de ses « preview notes » ?

Comme pour de nombreux jeux multijoueur avant lui, Wardogs compte sur un système saisonnier pour offrir à ses joueurs pléthore de nouveautés, et cette saison 2 du titre de Bulkhead Interactive ne compte clairement pas décevoir en ajoutant un tas de nouveautés côté armes, véhicules et accessoires, mais aussi de nouvelles fonctionnalités et des modifications d'équilibrage, comme l'indiquent les « preview notes » consultables via un article dédié sur la page Steam du jeu. Au vu des nombreux changements à venir, les joueurs semblent particulièrement enthousiasmés, disant avoir « trop hâte de ce nouveau départ », la saison 2 signifiant en effet un reset complet pour tout le monde.

Quelles nouveautés côté armes, véhicules et accessoires dans la saison 2 ?

Commençons par le plus croustillant avec les nouveaux joueurs que la saison 2 de Wardogs va introduire :

Armes : TCX Spear – Fusil d'assaut. M14 – DMR. PP-19 Bizon – Pistolet-mitrailleur. Evo-3 Ultra – Mitrailleuse légère.

Objet à lancer Cocktail Molotov

Véhicules : Wolf-110 – Véhicule de transport à roues, rapide et léger. Wolf-110 (Assaut) – Équipé d'une mitrailleuse M2 Browning. T-72 – Char de combat. Flakpanzer Gepard – Véhicule antiaérien.

Objets constructibles Nid pour mitrailleuse M2 Browning avec servant. Grand abri - Un grand abri métallique pour protéger des équipements stratégiques ou s'abriter de la pluie. Marche en bois .



Quelles nouvelles fonctionnalités va apporter la saison 2 ?

Outre des armes, véhicules et objets, la saison 2 de Wardogs va introduire de nouvelles fonctionnalités, comme un climat pluvieux qui va grandement changer la manière d'aborder un champ de bataille, tant à pied qu'en véhicule terrestre et aérien. La saison 2 va également introduire un « vendeur pari », une fonctionnalité expérimentale, qui permet aux joueurs de parier sur eux-mêmes et gagner gros, ou tout perdre, avec des objectifs à se fixer plus ou moins audacieux, avec les récompenses qui vont avec.

Quels équilibrages va apporter la saison 2 de Wardogs ?

Enfin, la saison 2 de Wardogs va tâcher de répondre à l'épineux problème de l'équilibrage qui semble tracasser tant la communauté que les développeurs du jeu. Dans les « preview notes » de la saison 2, Bulkhead Interactive a signalé les ajustements suivants, en précisant toutefois qu'ils n'ont absolument pas pour but d'offrir « un équilibrage parfait » :

Équilibrages en jeu : Télémètre infrarouge – Fonctionne désormais sur piles. Casques – Le casque « Super lourd » s'accompagne désormais d'une atténuation sonore et d'un champ de vision réduit. Les casques lourds et super lourds offrent aussi une meilleure résistance à la suppression au-delà de la simple réduction des dégâts. Équilibrage du combat – Ajustements des dégâts, du recul et de la suppression des armes, visant à mieux définir les rôles de chaque catégorie d'arme.

Équilibrage des factions de Wardogs Les points d'apparition de toutes les factions ont été déplacés sur Bakurani. Les uniformes de la faction Lonestar sont moins saturés, ce qui les rend moins visibles par rapport aux autres factions. Bonus de gains en argent et en XP pour la faction Lonestar (Saison 2 uniquement). Multiplicateurs d'argent et d'XP pour la faction Lonestar (Saison 2 uniquement). Une nouvelle réduction chez les marchands pour l'équipe perdante : -20 % si elle accuse un retard d'au moins 40 points sur la deuxième place. Cette mesure s'applique à toutes les équipes, pas seulement à Lonestar. Les hébergeurs de serveurs communautaires qui exploitent le bonus de faction seront sanctionnés.



Sources : Wardogs ; Steam