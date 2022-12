Gros flingues, coups de katana et éclaboussures de sang sont la routine dans Wanted : Dead, un jeu d’action mélangeant combat au corps et corps et jeu de tir à la troisième personne plus traditionnel. Le titre surfe sur la vague des fêtes de fin d’année pour tout faire péter dans un nouveau trailer aussi explosif que décalé.

Wanted : Dead sort les armes et se la joue Ninja Gaiden

Imaginé par des développeurs ayant fait leurs armes sur la série Ninja Gaiden de la Team Ninja, Wanted : Dead est attendu pour le 14 février 2023 sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One. On y incarnera Hannah Stone, une lieutenant de police aux méthodes particulièrement expéditives qui préfère généralement tirer et charcuter que discuter et interpeler calmement. Cette dernière, accompagnée de toute son unité de bras casser aussi cinglés qu'elle, enquêtera sur une conspiration à grande échelle, à laquelle participe la pègre de Hong Kong et plus encore. Mafieux, combos, explosions, des gros méchas et même un chat sont au programme.

Jonglant entre les phases de tir TPS, et un système de couverture et plusieurs armes différentes, et du combat au katana, le jeu se veut nerveux et sanglant, bien que beaucoup moins qu’un Ninja Gaiden. Il nous dévoile également aujourd’hui une toute nouvelle facette de son gameplay avec des séquences complètement WTF où s’incrustent des mini-jeux rythmiques, que l’on soit devant un bol de nouilles ou en pleine séance de karaoké dansant. Wanted : Dead devrait donc pas mal miser sur le second degré et proposer des situations complètement décalées. Verdict dans quelques semaines.