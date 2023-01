Les acheteurs du PSVR 2 devront-ils payer pour rejouer à The Walking Dead Saints and Sinners sur leur casque ? Skydance Interactive fait le point et apporte deux bonnes nouvelles.

The Walking Dead Saints and Sinners sera de retour sur PSVR 2. Une chouette nouvelle déjà en soi... excepté s'il faut repasser à la caisse comme trop souvent. Mais on a maintenant toutes les informations à ce sujet.

La mise à jour PSVR 2 de Walking Dead Saints and Sinners

Découper des zombies en réalité virtuelle, ça fait son petit effet et dans ce domaine, The Walking Dead Saints and Sinners s'en sort plutôt très bien. Depuis sa sortie en 2020, il semble faire l'unanimité aussi bien sur l'agrégateur de notes Metacritic - 80/100 côté presse, 8,2/10 côté joueurs -, que sur Steam avec un fort taux (88%) d'évaluations positives sur plus de 6000 retours.

Un jeu immersif et jouissif où l'on campe un survivant qui devra sauver sa peau et nettoyer les rues de la Nouvelle-Orléans. Après une épidémie, ce haut lieu a en effet été infesté de zombies. Au joueur de crafter de l'équipement efficace pour partir à la chasse aux rôdeurs.

Les développeurs de Skydance Interactive annonce que The Walking Dead Saints and Sinners sera non seulement un des nombreux jeux du PlayStation VR 2, mais que le portage se fera via une mise à jour gratuite. Comme pour Gran Turismo 7, Hello Neighbor VR : Search and Rescue, Resident Evil Village ou encore No Man's Sky.

Et les abonnés PS Plus ?

En 2021, les développeurs ont offert The Walking Dead Saints and Sinners aux abonnés PS Plus. Mais lorsqu'un jeu est ajouté dans le service, il peut parfois y avoir certaines incompatibilités. On se rappelle encore de l'imbroglio avec Final Fantasy 7 Remake. Rien de tout cela ici, le jeu sera gratuit pour TOUT le monde, y compris les utilisateurs qui ont le titre grâce au PlayStation Plus.

Une double bonne nouvelle. Bien qu'il ait été légèrement retardé, la suite The Walking Dead Saints & Sinners : Chapitre 2 - Retribution sortira elle le 20 mars 2023 sur PSVR 2 et PCVR, et en 2023 sur PlayStation VR.