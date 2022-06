C'est enfin le week-end, ce qui signifie que près de 48h de liberté s'offrent aux joueurs pour s'adonner à leur passe-temps favori. À quoi avez vous joué cette semaine, et à quoi allez-vous jouer ce weekend ?

À quoi avez-vous joué ? Quel jeu avez-vous commencé ou fini cette semaine ? Vos coups de coeur... coups de gueule... Combien de Succès débloqués ? De démos téléchargées ? Plutôt du jeu en solo, en réseau ?

Des anecdotes sympas, des moments de vie à partager ? En clair : elle a ressemblé à quoi, votre semaine placée sous le signe du jeu vidéo ?

À vous de nous le dire, à vous de discuter dans les commentaires ci-dessous, d'échanger avec passion (et dans le respect !)

Voici à quoi la rédaction à joué cette semaine, et vous?

Damien Greffet : Cette semaine notre rédacteur en chef s'est évertué à monter un nouveau PC. Et histoire de se préparer physiquement et intellectuellement, l'homme a bien entendu exercé ses talents sur un certain PC Building Simulator. Un jeu toute en finesse où la moindre erreur peut faire griller votre CM. Il vaut mieux ne pas se mélanger les pinceaux. Vous êtes prévenu.

Camille Allard : Votre serviteur vient de reprendre en main sa campagne Allemande pour tenter de conquérir l'URSS dans Call to Arms - Gates of Hell: Ostfront. Lancer une offensive de Panzergrenadiers dans les bois tout en envoyant un camion de ravitaillement pour approvisionner la ligne de défense d'un kolkhoze soviétique. C'est la vie que j'ai décidé de mener.

Noellie Mautaint : Cette fois notre guerrière a repris paisiblement le chemin d'Overwatch histoire de dominer le champ de bataille et de montrer aux yeux de tous à quel point les autres sont d'affreux noobs. Elle a aussi fait un peu de glisse sur un certain Roller Champions pour se détendre entre deux frags. Et, vous ? Plutôt roller ou FPS ?

Yoyann Rapi : Notre joueur esthète s'est lancé dans Gas Station Simulator. Un simulateur de grand cru qui permet de gérer à sa convenance une station service pour la faire prospérer. Faire grimper les prix de l'essence, vendre un paquet de chips à un redneck en marcel, ne jamais nettoyer les toilettes de la station. Bref, un simulateur de plus qui va vous chambouler la vie.

Benjamin "Poufy" Cornu : Notre homme a fait de la glisse toute la semaine sur Roller Champions, dernière création de chez Ubisoft. Tout le monde n'est pas au courant mais Poufy est un vrai rider. Skate, rollers, surf... La vie entière de notre monteur de l'extrême est faite de ollies et de cascades. Si vous avez envie de vous lancer dans un sport de glisse, voilà un homme qui pourra aider.