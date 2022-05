À quoi avez-vous joué ? Quel jeu avez-vous commencé ou fini cette semaine ? Vos coups de coeur... coups de gueule... Combien de Succès débloqués ? De démos téléchargées ? Plutôt du jeu en solo, en réseau ?

Des anecdotes sympas, des moments de vie à partager ? En clair : elle a ressemblé à quoi, votre semaine placée sous le signe du jeu vidéo ?

À vous de nous le dire, à vous de discuter dans les commentaires ci-dessous, d'échanger avec passion.

Voici à quoi la rédaction a joué cette semaine

Damien Greffet : Cette semaine, votre serviteur à continué ses efforts sur Metal : Hellsinger, mais il a aussi joué au tout nouveau WRC11 WRC Generations. Après des années à suivre le championnat et à tester tous les jeux qui sortent, le RC du site ne désespère pas de trouver un jeu qui lui fera oublie l'immense WRC 5 "Avec Sébastien Loeb" sorti par Evolutions Studios en 2005. On pouvait y incarner l'Alsacien, mais c'est aussi la saison où Stéphane Sarrazin était l'ailier de Petter Solberg chez Subaru. Et que dire du charme de la catégorie Super 1600 ! En ce qui concerne WRC Generations, on vous en parle la semaine prochaine sur Gameblog !

Camille Allard : Le RC adjoint à décidé de quitter le front de l'Est. Il faut dire qu'avec les températures estivales que nous avons eu cette semaine, il est difficile de se projeter dans le froid glacial de Stalingrad. Du coup, pour accompagner un thermomètre qui s'affole, Camille a joué à Planet Zoo, afin d'avoir une véritable ambiance de jungle. Perso, on serait plutôt allés faire un tour sur les serveurs de Rising Storm : Vietnam afin de retrouver notre M60 adorée.

Noellie Mautaint : Lassée de mordre des jugulaires, et après avoir s'être cassée les dents sur Vampire The Masquerade : Swansong, Tiny Ellie est repartie dans les plaines de l'Ouest Oublié. C'est donc Horizon Forbidden West qui a occupé son temps libre cette semaine.

Yohann Rapi : Un peu trop zen après ses aventures sur Japanese Rail Sim, Sutter_Cane a décidé de faire le plein d'adrénaline, et de se réveiller de manière brutale. Il a choisi Evil Dead pour cela, et d'ailleurs, son test ne devrait pas trop tarder à arriver sur Gameblog.

Benjamin Cornu : Poufy a enfin lâché son volant cette semaine. Que fait le monteur le plus rapide de l'Ouest lorsqu'il ne pilote pas ? Il enchaîne les frags. Son terrain de prédilection : Apex Legends ! Avec un peu de chance, vous pourrez même le croiser sur les serveurs du jeu de Respawn Entertainment.