À quoi avez-vous joué ? Quel jeu avez-vous commencé ou fini cette semaine ? Vos coups de coeur... coups de gueule... Combien de Succès débloqués ? De Trophées glanés ? De démos téléchargées ? De jeux achetés ? De manettes fracassées ? Plutôt du jeu en solo, en réseau ?

Des anecdotes sympas, des moments de vie à partager ? En clair : elle a ressemblé à quoi, votre semaine placée sous le signe du jeu vidéo ?

À vous de À vous de nous le dire, à vous de discuter dans les commentaires ci-dessous, d'échanger avec passion. D'ailleurs, voici la semaine de la rédaction de Gameblog !

Damien Greffet : Votre serviteur a passé une grande partie de sa semaine à faire des tours sur F1 22 afin de vous livrer une preview toute chaude qui sera disponible sur votre site préféré en début de semaine.

Camille Allard : Notre diplômé en histoire s'est pour sa part plongé dans le folklore de l'opération Barbarossa et à poncé Call To Arms - Gates of Hell : Ostfront. Un RTS rempli de Panzers et de T34 dans lequel on décide qui de Von Paulus ou de Joukov repart avec le contrôle de Stalingrad.

Noëllie Mautaint : Après une semaine de Switch Sports, la gente dame s'est attaquée à son backlog en passant ses journées sur Horizon Forbidden West. Mais vu son planning de tests, elle n'aura pas l'occasion de profiter d'Aloy très longtemps.

Yohann Rapi : Après avoir battu le COVID à plate couture, notre homme à enfilé son armure et affûté son katana avant de se plonger au coeur de Trek to Yomi. Sutter_Cane s'est conformé au Bushido mais n'a pas accroché au système de combat comme vous pouvez le découvrir ici.

Benjamin Cornu : Les miracles arrivent messieurs dames, oui oui. Poufy a lâché Gran Turismo 7 au profit d'un nouveau jeu. Bon, pas d'emballement, il s'agit toujours de foncer au volant d'un bolide à quatre roues. Cette semaine, c'est Trackmania qui a eu ses faveurs. Pas de farm ici, mais bel et bien un entraînement de sportif de haut niveau avant de s'aligner sur la ZrT Trackmania Cup. Fais honneur à la rédac' Poufy, on te retrouve en finale à Bercy !

À tout de suite dans les commentaires... mais pas seulement.

