C'est ENFIN le week-end, les amis t'entends ou pas ?! Joie. Paix. Félicité et tout ce qui va avec... L'occasion de se poser tranquillement chez soi et de faire le point sur sa vie et sa semaine gamer. Tous les dimanches, nous vous attendons ici, pour refaaaaaaaaire votre vie de gamer dans les commentaires de Gameblog.fr ! C'est fou, non ? Non ? Bon ok.