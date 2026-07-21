Vous avez adoré Hades 2 et recherchez une expérience dans le même style ? Dans ce cas, le roguelite Grim Trials à venir dès le mois prochain pourrait faire votre bonheur.

Depuis quelques années, le genre du roguelike a fait l’objet d’une véritable montée en puissance dans l’industrie. Il faut dire aussi qu’il a connu de nombreux succès très remarqués, à l’instar par exemple de Hades du côté de chez Supergiant Games ; qui a par la suite concrétisé l’essai de la plus belle des manières avec Hades 2. Car ce dernier n’a peut-être pas remporté le GOTY auquel il était pourtant nommé aux Game Awards 2025, mais il a tout de même fait de nombreux petits, parmi lesquels le futur Grim Trials à venir le 20 août 2026.

Inspiré d’Hades 2, Grim Trials est à surveiller de près

Développé par Glory Jam, studio indépendant à qui l’on doit des jeux comme Rage in Peace, What Comes After et Hello Goodboy, ce dernier ne cache effectivement pas ses nombreuses inspirations du titre de Supergiant Games, dont il reprend non seulement le concept, mais aussi la direction artistique. Décrit par ses créateurs comme un « jeu d’action roguelite à l’esprit heavy metal », Grim Trials place les joueurs dans la peau d’Avelin, une jeune femme tuée prématurément et recrutée par les Faucheurs de la mort pour traquer les âmes impures.

Pour ce faire, celle-ci doit alors affronter ses démons et traverser un enfer personnel, où les arènes envahies de monstres, de pièges et autres boss particulièrement puissants s’enchaînent le temps de le dire. Bien sûr, comme Hades 2, chaque run représente une nouvelle occasion de se créer des builds uniques et de se constituer un équipement personnalisé, alimenté par des compétences et des bénédictions acquises de façon aléatoire comme dans tout roguelite. En sachant que l’objectif, à terme, est de permettre à Avelin de retrouver son amour perdu.

Une démo est disponible, avec des retours très positifs

L’expérience Grim Trials vous tente ? Dans ce cas, sachez que vous disposez d’ores et déjà de la possibilité de prendre en main le jeu avant sa sortie, au travers d’une démo disponible sur Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Notez que le titre sortira également sur PS5, même si la démo n’y est étrangement pas disponible contrairement aux autres plateformes. Quant au fait de savoir si le titre de Glory Jam sera à la hauteur d’Hades 2, cela reste à découvrir. Même si les premiers retours de la démo, qui a récolté 91% d’avis « très positifs » sur Steam, sont déjà très encourageants.

Source : Glory Jam