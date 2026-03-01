En ce moment, c'est le Steam Néo Fest et durant cette période, vous pouvez essayer des milliers de jeux gratuitement grâce à des démos ou des périodes d'essai. C'est une période que les amoureux de jeux vidéo adorent et à juste titre. C'est le moment de faire exploser vos listes de souhaits et de tester tout ce qui passe. D'ailleurs si vous êtes fans de Pokemon et que vous adorez la science-fiction, on a peut-être quelque chose pour vous.

Ce jeu cartonne sur Steam, c'est un mélange de Pokemon et d'un jeu de tir de science-fiction

Collectionner de petits monstres mignons et les transformer en combattants puissants, c'est ce qui fascine les fans de Pokemon en règle générale. Voidling Bound est un nouveau jeu à venir sur Steam et l'Epic Games Store pour le moment. Il est développé par une équipe de passionnés notamment d'anciens développeurs de Skylanders, une licence d'Activision devenue virale en un rien de temps, mais qui a disparu suite à une surexploitation. Ce tout nouveau jeu reprend cette recette mais va beaucoup plus loin puisqu'il nous permet non seulement de collectionner des créatures, mais aussi de les faire évoluer, de les muter et de directement les incarner pour partir en mission et en exploration. Là, on passe alors de Pokemon à un jeu de tir de science-fiction explosif.

Chaque créature a ses propres compétences, forces et faiblesses qu'il faudra judicieusement exploiter pour en tirer le plein potentiel. Voidling Bound mélange les genres et le fait visiblement bien puisque la démo est un vrai carton mais surtout, les premiers retours sont excellents. À l'heure où ces lignes sont écrites, les notes du jeu sont extrêmement positives et des centaines d'avis pleuvent. Alors si vous vous baladez un peu sur Steam en ce moment, vous devriez peut-être faire un petit détour par ici.

Pour le moment, le Pokemon like de science-fiction est toujours en développement, mais il sortira très prochainement. Voidling Bound est attendu le 9 juin 2026 sur Steam et l'Epic Game Store.

Source : Steam