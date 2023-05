Y a-t-il un sujet plus subjectif que le débat du meilleur jeu de tous les temps ? À chaque sortie d'une œuvre culte, celui-ci revient sur la table. La sortie de l'excellent Zelda Tears of the Kingdom en est encore le parfait exemple. Les critiques sont unanimes et les fans sont en feu. Au final, tout est une question de goût. Les sondages réalisés par les plus grands médias du monde sacrent généralement des titres différents. Cette fois-ci, c'est le célèbre magazine GQ qui s'y met. Le média a interrogé plus de 200 experts du jeu vidéo pour établir un classement des 100 meilleurs jeux de tous les temps. Voici le résultat.

Et le meilleur jeu de tous les temps est...

Pour établir ce classement, GQ a demandé à plus de 200 streamers, développeurs et journalistes d'établir le top 10 de leurs jeux préférés. Parmi les interrogées, ont compte des personnalités bien connue de la scène et de l'industrie comme Dan Houser, cofondateur de Rockstar ou encore le journaliste Jeff Grubb. Chacun d'eux ont du fournir un classement de leur 10 meilleurs jeux vidéo. Un jeu classé premier reçoit 10 points, contre un seul en cas de 10e place.

Au final, GQ a reçu 239 classements, ce qui lui a permis d'établir le top 100 des meilleurs jeux de l'histoire. En 3e position, figure le cultissime Tetris, sorti en 1984 sur Elektronika 60. Sur la deuxième marche du podium, une œuvre culte de Naughty Dog... Non, il ne s'agit pas d'un jeu Uncharted, mais de The Last of Us. Le hit sorti sur PS3 a marqué la grande majorité des votants. On peut comprendre pourquoi. Le meilleur jeu de tous les temps, selon le sondage de GQ, est The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Le jeu développé par Nintendo (avec le soutien de Monolith Soft) est le titre qui cumule le plus de votes, mais aussi celui qui figure le plus souvent à la première place des classements établis par les sondés. Il faut dire que le jeu de Nintendo a mis le paquet lors de sa sortie redéfinissant carrément le genre " open world ". Mais ce qui est encore plus fou, c'est que sa suite, Zelda Tears of the Kigndom, a fait encore plus fort.

© Nintendo

Plusieurs franchises cultes dans le top 20

Comme toujours, ce titre de meilleur jeu de l'histoire attribué à Breath of the Wild va faire débat. Quoi qu'il en soit, les joueurs devraient sans doute retrouver leur soft préféré dans le top 100 publié par GQ. On y trouve, par exemple, Metroid Prime, Final Fantasy X, ou encore Metal Gear Solid 3 : Snake Eater. En ce moment, ce dernier fait d'ailleurs beaucoup parler de lui. Le remake du jeu pourrait être officialisé lors du prochain PlayStation Showcase, qui se tiendrait à la fin du mois. Final Fantasy, Mario, Metal Gear Solid et Zelda font partie des licences les plus représentées dans ce classement des meilleurs jeux vidéo de l'histoire. Notez que le seul titre de la décennie en cours à figurer dans le top 20 est Elden Ring, 20e. Grosse surprise de ce top 20 finalement assez peu surprenant, c'est le placement de Disco Elysium à la 12eme place. Un "petit jeu" parmi les géants de l'industrie qui possède d'énormes qualités, notamment en ce qui concerne son écriture et sa mise en scène narrative. A faire absolument si ce n'est pas déjà fait.

TOP 20 des meilleurs jeux de tous les temps selon GQ