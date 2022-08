Le site de vente en ligne eBuyer a réalisé un sondage révélant le jeu vidéo le plus apprécié par pays européen. Le résultat laisse paraitre de belles surprises. Voilà ce que l'on peut vous en dire.

Une étude réalisée par Ebuyer, l'un des plus grands distributeurs indépendants de matériel informatique en Europe, a donc révélé les jeux vidéo les plus populaires en Europe. Et dans le lot il y a des surprises.

26 jeux vidéo pour les gouverner tous

Nous avons regroupé certains jeux puisque certains pays adorent le même jeu.

Pour la France c'est donc Rocket League qui emporte le jackpot. L'État du Vatican a été exclu de l'enquête européenne sur les jeux vidéo, il en va de même pour Monaco mais on pourrait peut être parier sur un jeu de F1. Il est étonnant de voir qu'un jeu comme Pokémon Rouge puisse avoir toujours autant de succès en Italie, et c'est sans parler de Super Mario Bros qui semble être très apprécié (toujours) en Grèce.

Notons enfin que le sondage en question précise que les recherches du type « jeux vidéo à venir » ont augmenté de plus de 124 % ce qui indique que l'attente pour les nouveaux jeux augmente chez les joueurs.

Que pensez-vous de cette liste de jeux ? Etes vous d'accord pour le résultat de la France ? (ou de la Belgique) ? Dites nous dans les commentaires