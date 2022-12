Oui, les graphismes ne font pas tout, et nous avons encore le pad coincé entre deux générations. Mais l’année 2022 a été marquée par de gros jeux visuellement impressionnants et on sait maintenant quels sont les jeux les plus réussis, preuves à l’appui.

On les connaît pour leurs innombrables autopsies vidéoludiques à chaque fois qu’un gros titre sort sur consoles et PC, les petits gars de chez Digital Foundry ont établi un classement des jeux les plus impressionnants et les plus réussis visuellement, en s’appuyant à chaque fois sur leurs précédentes analyses.

Les plus beaux jeux de 2022

Parmi les grands finalistes de ce classement des plus beaux jeux de l’année on retrouve donc (dans le désordre) Dying Light 2, qui, malgré ses bugs, a réalisé une très belle performance sur PC notamment où le jeu est franchement beau sous ray tracing. On trouve également A Plague Tale Requiem qui peut ici aussi se vanter d’avoir de jolis graphismes en plus de proposer une direction artistique des plus sympathiques. Digital Foundry avance que le jeu possède un nombre de détails hallucinant et une modélisation des éléments qui force le respect, d'autant que l'on est souvent envahi par des milliers de rats à l'écran.

Warhammer 40 K : Darktide, le Left 4 Dead-like est lui aussi présent et s’en tire avec les horreurs en proposant des graphismes alléchants et ici aussi une direction artistique inspirée. Need for Speed Unbound, est également félicité pour ses performances graphiques et techniques qui arrivent à compiler des environnements détaillés, une modélisation très propre, de jolis effets spéciaux et une fluidité à toute épreuve.

Le tout premier jeu sous Unreal Engine 5.1 est lui aussi honoré dans ce classement, il s’agit de Fortnite qui a récemment fait peau neuve en profitant des toutes dernières technologies d’Epic. Effets de lumière, particules plus fines, modélisation et distance d’affichage hallucinante… le battle royale free-to-play fait office ici de véritable vitrine technique pour le nouveau moteur graphique. Enfin, la PS5 est à l’honneur avec Gran Turismo 7 et The Last of Us Part 1, deux énormes monstres techniques qui jouissent de graphismes somptueux et d’un vrai souci du détail.

Digital Foundry a tout de même tenu à décerner une mention honorable au patch new gen de The Witcher 3 qui, malgré des performances encore bancales, offre des visuels absolument somptueux, qui sont ici aussi fortement épaulés par un ray tracing qui fait un boulot impeccable.

Et les grands gagnants sont...

Mais Digital Foundry a tout de même réussi a trancher et trois jeux remportent les places du podium. En troisième position, on trouve Portal RTX, le vrai/faux remaster qui a servi de vitrine technologique pour le nouveau logiciel de Nvidia. Ici, le jeu de Valve devient tout bonnement superbe et le ray tracing fait une nouvelle fois des miracles en proposant des reflets détaillés et des effets de lumière impeccables.

En seconde position, on retrouve le survival horror The Callisto Protocol qui, malgré ses quelques problèmes d’optimisation notamment dus au fameux Denuvo, s’avère être une véritable réussite visuelle. Détaillé et terriblement bien modélisé, le jeu de Glen Schofield fait plaisir à la rétine que ce soit sur PC, PS5 ou Xbox Series.

Enfin, le grand vainqueur n’est nul autre que l’exclusivité PlayStation Horizon Forbidden West et l’on pourra difficilement contredire le verdict. Visuellement, c’est une véritable claque à tous les niveaux sans parler de la direction artistique. Couleurs, détails, effets de lumière, modélisation… tout y est. Le jeu de Guerrilla est un véritable monstre technique et visuel, un digne représentant de la nouvelle génération de consoles de Sony, désormais notre current gen.

L’année prochaine, de nombreux jeux devraient également venir nous caresser la rétine comme Dead Space Remake, Final Fantasy 16 ou encore peut être Forspoken. Peu à peu, les jeux sur consoles s’émancipent de leurs versions PS4 et Xbox One ce qui permet aux studios d’exprimer le plein potentiel de leurs titres. En tout cas, c’est ce que la plupart des développeurs disent, mais l’on notera qu’Horizon Forbidden West, LE grand gagnant de ce classement des jeux les plus beaux de l’année, est lui aussi disponible sur old gen.

Classement final des plus beaux jeux 2022 selon Digital Foundry

Horizon Forbidden West The Callisto Protocol Portal RTX

Finalistes (désordre)

Dying Light 2

Need for Speed Unbound

Fortnite UE 5.1

A Plague Tale: Requiem

Warhammer 40,000: Darktide

The Last of Us Part I

Gran Turismo 7

Mention honorable

The Witcher 3 (patch PS5, Xbox Series et PC)

Et vous, quel jeu vous a flanqué une véritable claque ?