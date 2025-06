Vous pensiez qu’on en avait fini avec les annonces maintenant que la Summer Game Fest est derrière nous ? Détrompez-vous. Alors que le grand remplaçant de l’E3 s’est clôturé il y a bientôt deux semaines, de nombreux éditeurs continuent de prendre la parole pour faire de grosses annonces, à l’instar par exemple de Capcom et de son futur showcase, ou encore de Xbox et de ses consoles next-gen. Et cela se confirme aujourd’hui encore avec NetEase, qui a pris tout le monde de court avec l’annonce de son nouveau jeu : Blood Message.

NetEase se lance dans les jeux solo avec Blood Message

Dévoilé sans crier gare au beau milieu de la nuit, le titre développé par 24 Entertainment a en effet eu droit à une belle et généreuse bande-annonce qui, disons-le sans détour, envoie clairement du rêve. Conçu sous Unreal Engine 5, Blood Message se présente comme un jeu d’action-aventure narratif qui marquera officiellement l’arrivée de NetEase dans la sphère des productions AAA solo. Car oui, il s’agira d’une grande première pour le géant chinois, jusqu’à présent réputé pour ses MMORPG, ses jeux en ligne et autres expériences free-to-play.

« Blood Message présente une odyssée oubliée de loyauté et de survie où les joueurs rejoignent le soulèvement de Dunhuang, en prenant le contrôle d’un messager sans nom et de son jeune fils » explique alors le studio à propos du jeu. « Pris dans le feu croisé d’une juste révolte et poussés par la loyauté envers leur famille et leur pays, les joueurs se lanceront dans un périlleux voyage vers l’est pour délivrer un message qui déterminera le destin de leur patrie déchirée par la guerre. Au milieu des sables mouvements de l’histoire, ils graveront une dernière histoire de loyauté ».

L’histoire de Blood Message prendra place plus précisément lors des dernières années de la dynastie Tang, et invitera notamment les joueurs à se lancer dans un périlleux voyage de plus de 1 500km les conduisant à retourner au cœur de l’empire Tang, à Chang’an. Déserts désolés, vastes étendues sauvages et autres paysages mortels de l’Asie centrale et orientale seront alors au rendez-vous dans cette grande aventure, qui dépeindra de cette manière tout un pan de l’histoire de la Chine à travers ses coutumes, sa culture et plus encore.

Un jeu d’action-aventure très prometteur

En ce qui concerne le gameplay, 24 Entertainment nous promet une expérience narrative linéaire, qui reposera notamment sur des combats viscéraux à l’épée n’étant pas sans rappeler ceux de Ghost of Tsushima, des séquences d’infiltration, et enfin des mécaniques de survie. Mais comme peuvent en témoigner les extraits présents dans le trailer, on peut également s’attendre à des séquences d’action et d’aventure explosives, qui ne sont pas sans rappeler les plus belles heures d’Uncharted ou des derniers Tomb Raider.

D’ailleurs, comme le précise le studio, les protagonistes de Blood Message ont été écrits sur une base similaire à celle d’un Nathan Drake ou d’une Lara Croft. « Le jeu invite les joueurs à se glisser dans la peau de héros méconnus. Non pas des empereurs ou des généraux, mais des gens ordinaires animés par une détermination extraordinaire. […] Blood Message est une ode aux héros méconnus ». « Nous sommes prêts à offrir aux joueurs du monde entier une expérience véritablement épique et cinématique », déclare alors Zhipeng Hu, producteur principal et vice-président exécutif de NetEase, de son côté.

Quant à savoir quand nous aurons l’occasion de poser les mains dessus, c’est un mystère. Car pour l'heure, 24 Entertainment s’est contenté d’annoncer que Blood Message sortira sur consoles et PC, sans plus de précision.