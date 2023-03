Alors que la sortie de Virtua Fighter 6 est loin d'être acquise, le co-créateur Yu Suzuki a trouvé le moyen de faire revenir la franchise de baston sur le devant de la scène. Une merveilleuse nouvelle en apparence... et en apparence seulement. Le projet en cours est tout ce que les joueurs actuels ont en horreur. Ça promet...

Des NFTs Virtua Fighter, qui en veux ?

Yu Suzuki, qui avait disparu des radars depuis le lancement de Shenmue 3, annonce son retour aux commandes de la franchise Virtua Fighter. Enfin, aux commandes, c'est vite dit. Tandis que les vieux fans ne seraient pas contre avoir un VF6 dans les plus brefs délais, le développeur révèle qu'il travaille sur des NFT de la licence...

Ce projet, en collaboration avec la société Oasyx, sera totalement divulgué en avril prochain. Pour commencer, l'objectif est de fournir 1 000 NFT de personnages issus des premiers jeux Virtua Fighter.

Cette gamme de NFT inclura 11 personnages des trois premiers jeux dans les mondes créatifs d'Oasyx. Cela créera une expérience unique et palpitante pour les nouveaux et anciens fans de Virtua Fighter. Yu Suzuki supervise le thème général et la direction artistique de la première série de NFTs OASYX, aux côtés de Godtail, un artiste numérique japonais aux talents multiples, à l'origine de diverses artworks et modèles d'animation. Via OASYX.

Crédits : OASYX.

Yu Suzuki approuve totalement l'idée

Malgré les retours négatifs à prévoir, Yu Suzuki est emballé par ce projet. Pour lui, c'est comme revenir en arrière, du temps où Virtua Fighter était à la pointe de la technologie.

Lorsque j'étais directeur chez Sega, j'ai initialement conçu Virtua Fighter en utilisant une technologie innovante d'infographie 3D, qui était à la pointe du progrès et de l'industrie à l'époque. Depuis, la franchise est devenue très populaire et est encore soutenue par de nombreux fans aujourd'hui. Dans le cadre de mon poste de superviseur, je suis heureux de combiner une technologie innovante sous la forme de NFTs basés sur la blockchain, avec trois jeux de la série Virtua Fighter pour créer un nouveau divertissement à destination d'un large éventail de fans de jeux. Via OASYX.

On est décidément à des années-lumière de Virtua Fighter 6... Depuis que les NFTs ont reçu une exposition médiatique importante, beaucoup d'acteurs du jeu vidéo ont succombé à leurs sirènes et d'autres y réfléchissent sérieusement. L'éditeur Ubisoft a essayé et a eu des problèmes... mais paraît-il que ce sont les joueurs qui ne comprennent pas. Si Pokemon Ecarlate et Violet accuse d'un retard technique énorme, il ne ratera par contre pas le train des NFT et de la blockchain.

D'autres exemples ? Oui, Final Fantasy 7 et ses jetons non fongibles rincés ou encore Deadrop, le FPS du Dr Disrepect qui veut mettre à genoux Call of Duty. À l'inverse, une entreprise comme Mojang, le studio de Minecraft, s'est farouchement opposé à ce business. Pour rappel, les NFTs pour « jetons non fongibles » est une propriété numérique à caractère unique et authentifiée comme telle auprès de son propriétaire. Dans le cas de FF7, l'achat d'une figurine physique du personnage de Cloud sera accompagnée d'une photo de la statuette.