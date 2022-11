Nommé aux Game Awards dans la catégorie du meilleur jeu de stratégie, le nouveau wargame de Paradox Interactive, Victoria 3 semble être sur une très belle lancée. Preuve en est son nombre de ventes en 1 petit mois seulement de présence sur Steam.

Victoria 3 suit les traces de ses ainés

Victoria 3 s'est donc vendu à plus de 500.000 exemplaires depuis sa sortie le 25 octobre. Suivant les traces des autres grands jeux de l'éditeur/développeur suédois comme Crusader Kings 3. Un très beau chiffre quand on connait l'aspect un peu niche et assez complexe du wargame dont on vous donne tous les détails au sein de notre TEST.

En chiffres voilà ce que cela donne dans les détails pour Vicky 3 :

500.000 exemplaires vendus avec 14.623.631 heures totales de jeu, soit 1669 ans de temps de jeu

187 millions de technologies recherchées

380.335 nouveaux pays créés

126.263 canaux de Suez construits

39.982 tours Eiffel construites

L'Allemagne a été unifiée 98.082 fois

18.471 chemins de fer transsibériens achevés

45614 chemins de fer transcontinentaux achevés

La Prusse est devenue jaune sur la carte 83 fois

Martin Anward, Game Director déclare à propos du succès de Victoria 3 :