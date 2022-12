The Arcade Crew, éditeur de jeux indépendants (Young Souls, The Last Spell...) et division de Dotemu (Streets of Rage 4, TMNT Shredder's Revenge), s'apprête à lancer un nouveau titre néorétro : Vengeful Guardian Moonrider.

The Arcade Crew va encore faire plaisir aux fans de rétrogaming avec un jeu d'action-plateforme, Vengeful Guardian Moonrider, qui a un pied à la fois dans les années 90 et dans notre époque. Le joueur incarne un ninja cyborg aux talents destructeurs, Moonrider. Par le biais de puces de modifications, on pourra personnaliser le style de jeu.

Ce combattant cybernétique ultime se retourne contre ses créateurs, défiant son but originel pour assouvir une soif de vengeance aussi aiguisée que sa lame. Découvrez l’outillage futuriste mis à sa disposition pour faire le ménage au sein de cette mégacorporation cupide et liberticide. Ces pouvoirs l’aideront à assouvir sa soif de vengeance contre une adversité nombreuse et redoutable, responsable de l’oppression qui étouffe ce qui reste de l’humanité.

Une production avec un joli pixel art et des musiques bien stimulantes comme avant. C'est Danilo Dias, cofondateur de JoyMasher (le studio de développement) et directeur artistique, qui en parle le mieux :

De l’utilisation des techniques d’enregistrement audio des années 90 à la palette de couleurs qui serait parfaitement à l’aise sur Mega Drive, nous voulions que tous les aspects de Vengeful Guardian: Moonrider rendent un hommage fidèle et appuyé à l’ère fondatrice des jeux qui nous ont inspiré pour créer le nôtre. La limpidité des grands classiques du jeu d’action plateforme influence largement le game design actuel, et Vengeful Guardian: Moonrider en est une parfaite illustration. Voici notre propre interprétation des meilleures expériences rétro, qui démontre à sa façon comment une proposition historique peut encore évoluer aujourd’hui.

Vengeful Guardian Moonrider sortira le 12 janvier 2023 sur PS5, PS4, Nintendo Switch, PC et Amazon Luna.