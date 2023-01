Vengeful Guardian Moonrider, le jeu néo-rétro de JoyMaster (Blazing Chrome) entre Mega Man, Shinobi et Strider, se lance avec une bande-annonce tranchante et musicale.

Les amoureux de jeux 16 bits vont pouvoir se faire plaisir avec Vengeful Guardian Moonrider.

Vengeful Guardian Moonrider se lance en vidéo

Les développeurs de Blazing Chrome, JoyMaster, sont de retour avec Vengeful Guardian Moonrider. Un jeu néo-rétro à la croisée de Shinobi, Mega Man ou encore Strider. Une bonne surprise indé des nouvelles sorties de janvier 2023.

Dans ce titre au défilement horizontal, on incarne le Moonrider, un cyborg ninja créé pour comme arme de défense pour un État totalitaire. Manque de pot pour le régime, l'organisme cybernétique décide de se révolter et de partir en guerre contre ses créateurs et va trancher tout ce qui bouge.

Dans le monde opprimé de Vengeful Guardian: Moonrider, l’humanité se découvre un héros inattendu. Après avoir développé une armée de super-soldats pour en faire des armes de guerre, le régime autoritaire a scellé son sort malgré lui en activant le guerrier ninja baptisé Moonrider. Conçu comme une arme destinée à défendre l’état totalitaire, le Moonrider renie son objectif initial et mène une bataille implacable pour se venger de ses créateurs et de leurs super-soldats.

Vengeful Guardian Moonrider sur PS5, PS4, Nintendo Switch et PC avec une promotion temporaire. Jusqu'au 25 janvier, il est à 15,29€ (-10%) sur le PlayStation Store et Steam.

Pour les collectionneurs, sachez qu'une version physique est prévu dans les prochaines semaines.