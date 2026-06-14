Tout au long du Summer Game Fest 2026, les RPG de tous horizons ont définitivement eu la cote. Tel est également le cas pour la thématique populaire du vampire, avec de nombreux jeux mettant en avant ces créatures aussi fascinantes que terrifiantes. Et ce mariage du RPG et de nos buveurs de sang favoris, on l'a vu à plusieurs reprises notamment avec du nouveau autour de The Blood of Dawnwalker pour les amateurs de The Witcher, mais aussi avec le titre qui nous intéresse ici pour celles et ceux qui ont adoré Disco Elysium ou affectionnent particulièrement l'univers World of Darkness.

Disco Elysium et Vampire La Mascarade conçoivent un nouvel infant très prometteur

Avec Disco Elysium, ZA/UM a, malgré un développement très mouvementé, apporté un énorme vent de fraîcheur au genre du CRPG narratif, qui a ensuite inspiré de nombreux autres titres à suivre son exemple. Tel est justement le cas d'un tout nouveau jeu estampillé Vampire The Masquerade, une licence iconique de l'univers de World of Darkness. C'est ainsi qu'entre en scène Eternal Whispers, présenté lors du PC Gaming Show, développé par Flyos et édité par Kwalee.

Un peu comme dans Vampire The Masquerade Bloodlines 2, Eternal Whispers nous propose d'incarner Gabe un ancien membre de la Famille de la Nuit qu'on pourra personnaliser et qui se réveille d'une longue torpeur à Montréal, avec une mémoire en lambeaux. En évoluant dans ce tout nouveau monde afin de recoller ses souvenirs, notre personnage va démêler des intrigues particulièrement sombres comme on peut s'y attendre dans le Monde des Ténèbres.

Vampire The Masquerade Eternal Whispers s'inspire définitivement de Disco Elysium dans sa construction, avec un CRPG narratif pur et dur, porté par une histoire et des personnages riches, pléthore de choix moraux, beaucoup de dialogues et relativement peu d'action. Un nouveau titre sur le papier très prometteur pour les amateurs d'expériences de ce genre, même s'il faudra probablement retourner dans la torpeur un moment, puisqu'il ne dispose pas encore de date ni même de fenêtre de sortie.

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