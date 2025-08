Ça fait un petit moment que les fans attendent Vampire Bloodlines 2. Une licence appréciée dont le nouvel épisode est développé par l’équipe de The Chinese Room, studio derrière le récent (et très sympa) Still Wakes the Deep. Autant dire que la narration et l’horreur psychologique, c‘est leur rayon. Sous la tutelle de Paradox Interactive, le studio s’apprête donc à nous faire découvrir sa vision de Vampire Bloodlines avec une suite ambitieuse, certes, mais qui ne compte pas partir dans tous les sens.

Pour Vampire the Mascarade Bloodlines 2, ce n'est pas la taille qui compte

« Nous ne créons pas GTA », explique Ban Matthews, directeur artistique, dans les colonnes de Game Informer. Non, Vampire Bloodlines 2 ne sera pas un immense monde ouvert, bien qu’il sera possible d’explorer les rues de Seattle, ville où se dérouleront en grande partie les évènements. Le studio affirme avoir préféré se concentrer sur la quantité de détails que sur la taille de la carte. « Ce n'est pas un jeu immense, en monde ouvert et tentaculaire » précise Ben Matthews.

En ce sens, les joueurs seront rappelés à l’ordre s’il tente de s’échapper de la zone de jeu. Une marque sur leur personnage sera là pour les empêcher d’aller trop loin et de disparaître à l’horizon. Chose qui risque de faire grincer les dents chez les fans. Beaucoup s'attendaient déjà à pouvoir arpenter la ville entière et roder la nuit à la recherche de victimes. Toutefois, ça ne devrait pas trop poser de problème au jeu qui compte tout de même être particulièrement ambitieux en favorisant la narration, pilier de la franchise.

Un RPG très attendu qui arrive bientôt

Pour rappel, Vampire the Masquerade Bloodlines 2 nous fera incarner une femme vampire dans une Seattle au bord de l’implosion. Alors que de gros changements se trament à l’horizon, il vous faudra trouver votre place dans tout ce cirque et créer des alliances pour décider de l’avenir de la ville. On nous promet des combats intenses et viscéraux et pas mal de pouvoir à utiliser. La dimension RPG sera aussi très poussée avec notamment de nombreux choix et des conséquences parfois importantes. Pour vous comme pour ceux qui vous entourent. Vampire the Masquerade Bloodlines 2 est attendu sur PS5, Xbox Series et PC pour le mois d’octobre qui arrive.

Source : Game Informer