Le développement du RPG Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 n'est pas de tout repos. En cours de route, le studio Hardsuit Labs a été remercié et The Chinese Room est venu en remplacement. La société à qui l'on doit les jeux indés Amnesia: A Machine For Pigs, Everybody's Gone to the Rapture ou encore Dear Esther. Tandis que le titre a été repoussé à plusieurs reprises, y compris assez récemment, l'équipe a une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous.

Vampire Bloodlines 2 rate encore son rendez-vous

En août 2024, un nouveau report pour Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 a été annoncé pour peaufiner du mieux possible cette suite attendue, mais pas seulement. Dans un journal de développeurs, Marco Behrmann, vice-président exécutif de World of Darkness et producteur exécutif du jeu, a brièvement abordé les améliorations apportées au cours des derniers mois. « Depuis notre dernière mise à jour, nous avons ajouté plus de contenu au jeu, plus de profondeur narrative, plus de développement des personnages et nous avons également fait évoluer le rôle de Fabien dans le scénario ».

La bonne nouvelle, c'est que Vampire The Masquerade Bloodlines 2 a en effet réalisé des progrès et a enfin bouclé sa conception. « L'état du jeu en ce moment est que le jeu est terminé. Nous nous concentrons actuellement sur la correction de bugs, la stabilité et les performances afin de pouvoir vous offrir la meilleure expérience une fois le produit sorti ». En revanche, il y a aussi une mauvaise nouvelle, et oui, il y a encore du retard. Alors qu'il aurait dû sortir avant l'été, Vampire The Masquerade Bloodlines 2 a été repoussé au mois d'octobre 2025 sur PS5, Xbox Series X|S ou PC. Une fenêtre de sortie à prendre avec des pincettes, car en fonction du lancement de GTA 6, il n'est peut-être pas exclu que le jeu décide d'éviter un face à face.

Source : World of Darkness.