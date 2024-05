Célèbre pour Half-Life, mais aussi les licences Team Fortress et Counter Strike, Valve est une valeur sûre de l'industrie vidéoludique. Alors, quand on sait qu'un nouveau jeu est en préparation chez eux, on reste à l'écoute. Et justement, un titre fait parler depuis quelques années et un nouveau leak révèle enfin du contenu concret !

Valve de retour avec du multijoueur ?

C'est le créateur de contenu spécialisé dans les productions de Vavle Gabe Follower qui a partagé la nouvelle. Le auparavant connu sous les noms « Neon Prime » et « Citadel » s'intitulerait désormais « Deadlock ». Et, d'après ce qu'on comprend, ce serait un titre multijoueur de type MOBA. Un genre plutôt en vogue ces derniers temps, avec le succès continu de League of Legends et l'arrivée de nouveaux représentants, à l'instar de Pokémon Unite.

@GabeFollower sur X | Twitter.

Nous serions donc sur des affrontements en 6v6 en vue à la troisième personne. Comme dans les précédents jeux multi du studio, les personnages jouables disposeraient de capacités spéciales. Le gameplay proposerait également des mécaniques de Tower Defense, ce qui ajouterait une autre dimension stratégique au titre. Enfin, le leaker parle d'une carte « immense », ce qui pose la question du dynamisme des combats. Elle se diviserait en quatre lanes (voies) distinctes.

L'univers se dévoile aussi. Deadlock piocherait dans une esthétique steampunk avec des touches de fantasy. Gabe Follower compare le jeu à BioShock Infinite (2013). Les premières images qui ont fuité ne sont pas des plus explicites en termes d'ambiance, mais elle donne une petite idée du style graphique. On relèvera la pâte cartoonesque habituelle de Valve et on y repèrera également les rails flottants évoqués par le leaker, qui feraient pensé à ceux présent depuis quelques saisons dans Fortnite pour naviguer sur la map.

Notons enfin que Tyler McViker, autre créateur de contenu, a eu vent d'informations complémentaires. D'après ses dires, Deadlock serait actuellement en phase d'Alpha test. Des cessions de jeu seraient donc en cours, réunissant des centaines de joueurs, ce qui explique probablement cette fuite. Il explique en outre que même des YouTubeurs compétitifs y joueraient, mais seraient sous NDA. Ce ne serait qu'une question de temps avant une annonce officielle.