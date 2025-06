Valorant, le FPS tactique et compétitif à succès de Riot Games, fait toujours les affaires de son studio. Pour donner une idée du carton, il y a environ 25 à 35 millions d'utilisateurs mensuels. Des chiffres qui feraient rêver de nombreux concurrents. Mais comme d'habitude pour capitaliser sur cette popularité, il n'y a pas de secret, le suivi doit être exemplaire, ou du moins le meilleur possible. Ce mercredi 25 juin 2025, le jeu de tir entame une nouvelle phase de son existence avec l'ajout de contenu dont une grosse nouveauté gratuite disponible dès maintenant.

La France à l'assaut de l'acte IV de la saison 2025 de Valorant

Valorant est assurément l'un des jeux service les plus réussis actuellement, et la communauté s'est encore agrandie en 2024 avec la sortie de la version console PS5 et Xbox Series. Un portage qui tient toutes ses promesses et qui parvient à s'adapter avec brio aux spécificités et contraintes, par rapport au PC, de ces plateformes. Aujourd'hui est un nouveau moment clé pour le FPS avec le lancement de l'acte IV de la saison 2025. Pour marquer le coup, une importante nouveauté disponible pour tous vient changer la donne dans la rotation des maps avec l'introduction de la carte Corrode.

Un environnement inédit qui s'inspire directement de l'architecture et des paysages médiévaux français. Si l'atmosphère moyenâgeuse de Kingdom Come Deliverance 2 vous manque, vous retrouverez donc cette ambiance générale dans la carte Corrode. Cette map 5c5 se situe dans un château français transformé en mine de sel, dans le monde ravagé par le climat de la Terre Omega. Un contexte qui reflète les derniers événements du lore Valorant.

Dans le détail, la carte Corrode comprend 2 sites de spike, une disposition en 3 voies, des défenses à plusieurs couches et positions de repli, ainsi qu'un design pensé pour réduire la saturation éventuelle de compétences. Pour vous aider à apprivoiser ce contenu gratuit, un nouveau mode file Corrode (disponible en Vélocité) est accessible pendant 5 jours. Voici un résumé des autres changements notables.

Changements notables du patch 11.00

Voici les principales nouveautés de la mise à jour 11.00 de Valorant.

Agents Compétences d'agent ajustées = Waylay, Reyna, Phoenix, Neon Améliorations de clarté et de cohérence d'agent = Breach, Sova, Clove, Killjoy, Cypher, Omen, Brimstone

Cartes Nouvelle carte = Corrode Nouveau mode = file Corrode uniquement en Vélocité pendant 5 jours (pour vous aider à apprendre la carte !) En modes Compétition et Combat à mort = Bind et Corrode arrivent, Pearl et Split partent Pendant les 2 premières semaines de mode Compétition, les pertes de SC sur Corrode seront réduites de 50 %, les victoires rapporteront toujours 100 % (toujours pour vous aider à apprendre la carte !)

Compétition Vous constaterez peut-être une diminution de votre rang après vos placements pour la réinitialisation de mi-saison. Le rang maximal que vous pouvez atteindre est à présent Ascendant 3 au lieu d'Ascendant 1



