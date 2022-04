Un nouvel agent arrive dans Valorant. Première production de Riot Games à ne pas se dérouler dans l’univers de Runeterra, le jeu de tir tactique a rapidement su trouver son public. Valorant cumulait déjà plus de 14 millions de joueurs actifs en juin 2021 et le studio balance régulièrement du contenu inédit pour les fidéliser. Plus concrètement, il se découpe en Épisodes répartis sur plusieurs actes. Chacun ajoute des mises à jour majeures avec des nouveautés à la clé. Et on en sait désormais plus sur l’ultime acte de l’Episode 4.

Fade, une agent tapie dans l'ombre

Ce chapitre sera marqué par l’arrivée de Fade, nouvelle agent qui avait déjà fuité sur la toile quelques jours auparavant. C’est désormais officiel, elle rejoindra la bataille et épaulera ses camarades avec ses capacités lui permettant de maîtriser une ombre cauchemardesque. Ce familier d’un autre genre pourra fondre sur ses ennemis de bien des manières.

Tapie dans l’ombre, prête à l’assaut, Fade ne laisse aucun répit à ses ennemis, et les traque sans relâche à l’affût de leurs peurs pour les troubler avant de les briser. Cette agente de type Initiateur hante tous ceux qui s'aventurent dans le noir de son encre, transformant le moindre petit élément ombragé en une vision cauchemardesque.

Présentation du gameplay de Fade

Un nouveau Battle Pass pour Valorant

Par exemple, l’un de ses pouvoirs lui permet de projeter un orbe au sol qui attirera les joueurs à proximité au centre une fois explosé. Il peut par ailleurs se transformer en éclaireur et révéler la position des adversaires voire prendre l’un d’eux en chasse. Cette 19e agent se présente ainsi comme la meilleure alternative à Sova, qui était jusqu'alors le seul à être lourdement basé sur la reconnaissance.

Elle sera disponible cette semaine, en même temps que la prochaine grosse mise à jour de Valorant. Comme d’habitude, ce patch s’accompagnera d’un nouveau Battle Pass avec des récompenses, gratuites comme payantes. Au menu, un porte-bonheur, des skins d’armes, des graffitis et une carte de joueur.