Attendu ce 13 octobre 2026 après un report en septembre, le FPS Souls-like Valor Mortis s'annonce comme une belle surprise, voici ce qu'il faut savoir à son sujet.

Initialement prévu le 24 septembre 2026, Valor Mortis a finalement déplacé sa date de sortie au 13 octobre 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series, afin d'un peu mieux respirer par rapport à un mois de septembre incroyablement chargé. Le calendrier d'octobre n'est finalement guère plus clément, mais ce FPS Souls-like sur fond de guerre napoléonienne, développé par One More Level (Ghostrunner) a de nombreux arguments pour potentiellement être l'une des plus belles pépites du mois. Voyons tout cela plus en détail.

Où et quand sort Valor Mortis, et à quel prix ?

Valor Mortis sort donc le 13 octobre 2026 sur PC (via Steam et l'Epic Games Store), PS5 et Xbox Series, et sera vendu au prix de 39,99 euros. Il disposera en outre d'une édition Deluxe à 59,99 euros, qui comprendra les éléments additionnels suivants :

Un pack d'apparence « La Grande Armée » pour tous les types d'armes du jeu

Trois packs d'apparence additionnels à venir plus tard

Une extension majeure de l'histoire prévue courant 2027

Quelle est l'histoire de Valor Mortis ?

Tout d'abord, Valor Mortis sort des sentiers battus en plaçant son récit à l'époque assez peu explorée dans les jeux vidéo des guerres napoléoniennes. On y incarne William un soldat britannique servant dans la Grande Armée de Napoléon. Il meurt sur le champ de bataille avant de ressusciter avec d'étranges pouvoirs qui rappellent à s'y méprendre BioShock (une inspiration on ne peut plus prestigieuse).

Outre ses pouvoirs, le protagoniste de Valor Mortis entend également constamment la voix de Napoléon (incarné en VO comme en VF par Vincent Cassel, tout de même). Avec ce cadre pour le moins intrigant, William va évoluer à travers des terres rongées par une corruption effroyable, affronter des monstres abjects, et lui-même développer ses pouvoirs surnaturels pour découvrir d'où vient ce mal terrible.

Quel est le gameplay de Valor Mortis ?

Outre son synopsis, Valor Mortis se distingue également dans son gameplay, puisqu'il s'agit d'un des rares jeux à proposer une approche Souls-like en vue FPS. Malgré cette perspective, le titre présente un gameplay assez lent et méthodique propre à un Souls-like, malgré quelques influences de Ghostrunner, la précédente licence de One More Level, ainsi qu'une difficulté particulièrement acérée, notamment contre les boss.

Comment se déroulent les combats ?

L'arme principale de William est une arme de corps-à-corps, avec d'abord un sabre, puis une rapière ou encore une claymore, utilisées pour des attaques légères comme lourdes qui consomment de l'endurance. Le jeu suit ainsi le rythme classique des titres de type « Souls », où la gestion prudente de sa jauge d'endurance prime. En guise d'arme secondaire, William peut utiliser un pistolet, un tromblon ou un mousquet, aux munitions cependant très limitées, ou bien les fameux pouvoirs que l'on débloque, comme un cône de flammes, entre autres possibilités.

La défense dans Valor Mortis repose sur trois options concrètes :

La parade (blocage), qui réduit les dégâts subis mais coûte un peu de santé ;

La parade active (contre-attaque), qui inflige des dégâts dévastateurs aux ennemis si exécutée au bon moment ;

L'esquive, indispensable face aux attaques imparables.

Cela confère aux combats de Valor Mortis une véritable exigence technique. Marteler les touches mènera rapidement à la mort, tandis qu'anticiper les attaques ennemies et réagir avec la bonne manœuvre défensive est ce qui permettra réellement à William de survivre. Malgré tout, la mort risque de souvent le guetter, avec un fonctionnement bien établi des Souls : réapparition au dernier « camp », retour de tous les ennemis et obligation de récupérer les ressources perdues à la mort, au risque de définitivement les perdre en cas de nouveau trépas.

Y'a-t-il une influence de Ghostrunner par les mêmes développeurs ?

Malgré le caractère Souls-like de Valor Mortis, L'héritage du studio One More Level transparaît clairement dans les déplacements de William. Ce titre intègre en effet des ruées et des éléments de parkour légers offrant une mobilité supérieure à celle de la plupart des Souls-Like. Cela permet de se repositionner rapidement en plein combat ou d'évoluer avec plus de liberté dans des environnements ravagés par la guerre. Cette dimension liée au déplacement rappelle directement Ghostrunner et confère aux combats davantage de vitesse et de fluidité par rapport au rythme habituel du genre.