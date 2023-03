Valheim est LA sensation indé de 2021 et le jeu de viking a, depuis, fait beaucoup de chemin. Les joueurs PlayStation et Switch attendent maintenant leur version. C’est pour bientôt ?

Sorti de nulle part en early access sur Steam début 2021, Valheim a rapidement fait exploser la plateforme de Valve. Des millions de joueurs se sont agglutinés sur les serveurs à une vitesse folle. Plus de 5 millions de copies écoulées en un temps record, un studio indépendant qui a dû doubler ses effectifs tout aussi rapidement, une folie.

Un engouement qui a aidé le jeu à se faire une place sur Xbox, en early access, quelque temps après. Le jeu est désormais sorti officiellement en version 1.0 sur Xbox Series et Xbox One, en plus de faire partie des jeux du Xbox Game Pass de mars 2023. Depuis, Valheim continue son petit bonhomme de chemin et se met à jour régulièrement. Mais il se pourrait bien que les choses changent prochainement.

Valheim pourrait bien arriver sur PS5 et Switch, mais...

Dans un récent interview, l’un des développeurs du studio Irongate, Jonathan Smårs, a pris la parole concernant l’avenir de son jeu phare. Il affirme que tout ne dépend pas que d’eux et que pour le moment, le studio reste focalisé sur les versions PC et Xbox. Cependant, il ne ferme pas la porte aux nouvelles plateformes pour autant.

Actuellement, nous ne regardons que la Xbox, mais on ne sait jamais Jonathan Smårs, Irongate, dans le podcast Xbox Expansion Pass

Pour le moment, donc, Valheim n'est pas encore prévu pour sortir sur PS5 et Nintendo Switch, mais ce n'est pas totalement exclu, même si la déclaration est brève et évasive. Mais avec un tel succès, il serait étonnant qu'il en soit autrement.

Pour rappel, Valheim est un jeu de survie jouable en multijoueur dans lequel on incarne un viking. En plus de devoir dénicher des ressources, crafter tout un tas d'objets et se construire une base solide pour survivre aux attaques de monstres, Valheim propose également un voyage mystique. La trame principale nous pousse en effet à explorer le monde et à affronter des divinités issues de la mythologie viking. Et croyez-nous, c’est plus facile à dire qu’à faire.