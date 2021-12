SEGA continue de célébrer les 30 ans de Sonic the Hedgehog en musique, et dévoile l'improbable crossover entre l'univers de Sonic Adventure 2 et le timbre de la délicieuse Lyn.

Le trentième anniversaire de Sonic se fera en musique ou ne se fera pas : après avoir dévoilé les grandes lignes de Sonic Frontiers à l'occasion des Game Awards 2021, SEGA continue dans la lancée du grand concert rendu public cet été. Après avoir pu découvrir des versions orchestrales puis résolument saturées des musiques de la série, voilà que la célèbre mascotte invite... Lyn, la célèbre chanteuse de Persona 5. Et ça, vous ne l'aviez pas vu venir.

Persona, Personic

C'est sur la chaîne YouTube officielle de Sonic the Hedgehog que SEGA a donc proposé cet étonnant mélange des genres. Avec sa basse slappée et ses guitares électrifiées, la version originale du premier niveau de Sonic Adventure 2 cochait a priori toutes les cases pour se marier avec le timbre désormais si reconnaissable de celle qui interpréta avec tant de brio les nombreuses chansons du J-RPG de toute une génération de consoles.

C'est donc dans une toute nouvelle version remixée par SAME (pour "Sonic Adventure Music Experience") que Lyn reprend donc Escape From The City :

Voici venir les Sessions Sonic ! Un nouvel ensemble de remixes de certains de vos morceaux préférés que nous partagerons avec vous au cours des prochains mois ! Commençons par une nouvelle version funky d'Escape From The City : ressentez son rythme en vous échappant d'un hélicoptère militaire avec rien d'autre qu'une feuille de métal enn tant que snowboard, et tentez d'échapper à des robots, des méchas et des camions géants. C'est ça la ville, bébé !

"Hey, I'll play with you some other time !"

Le meilleur pourrait donc être à venir, puisqu'après cette rencontre avec l'univers vocal de Persona 5, Sonic pourrait donc multiplier les featurings qui vont bien. En attendant dé découvrir la liste des heureux élus, rappelons que le jeu Sonic Frontiers viendra fêter (un peu en retard) les 30 ans de la licence à la fin de l'année 2022 sur PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One et Xbox Series.