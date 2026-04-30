Grâce à ce nouveau logiciel mis en place par un internaute, il est désormais possible pour les possesseurs de la PS5 d’accéder à leur bibliothèque Steam sur la machine de Sony.

Depuis son annonce en novembre 2025, la Steam Machine est surveillée de près par un certain nombre de joueurs, désireux d’en apprendre davantage à son sujet. Malheureusement, en raison d’un contexte particulièrement compliqué pour l’industrie, la nouvelle machine de Valve accuse un retard considérable, qui pourrait également s’accompagner d’une hausse exponentielle de son prix à l’arrivée. Heureusement, il apparaît qu’une alternative existe déjà. Et pour cela, vous n’avez besoin de rien d’autre… que d’une PS5.

Installer Steam sur votre PS5 ? C’est maintenant possible !

Les joueurs ayant connu la génération PS3 s’en souviennent peut-être, mais à l’époque, une fonctionnalité baptisée « OtherOS » avait été mise en place par certains utilisateurs afin de permettre à la console de Sony de supporter d’autres systèmes d’exploitation. Et cela avait beau avoir déplu au constructeur, qui avait pris les mesures nécessaires pour empêcher cela, il n’empêche que les joueurs sont des êtres bien têtus. Tellement que bien des années plus tard, un processus similaire permet aujourd’hui d’installer Linux sur votre PS5.

Mis en place par un certain Andy Nguyen le mois dernier, cela permet ainsi à ceux qui le souhaitent de customiser leur PS5 afin, notamment, de pouvoir y faire tourner Steam pour bénéficier d’une bibliothèque de jeux plus étendue. Si ce n’est même, plus simplement, pour pouvoir profiter de la meilleure version de certains titres. À l’instar de GTA 5, par exemple, que le développeur a réussi à faire tourner en 60 FPS et avec ray tracing sur PS5 grâce à Steam. De quoi patienter comme il se doit jusqu’à la sortie de GTA 6, donc.

L’expérience vous tente ? Dans ce cas, il vous suffit de vous rendre sur GitHub et de suivre la procédure indiquée, Nguyen ayant mis à disposition des internautes tous les outils nécessaires pour installer Linux sur votre PS5. Notez toutefois qu’il vous faudra alors obligatoirement disposer d’une console avec lecteur de disques équipé, mais aussi de la version 3 ou 4 du firmware. En effet, les versions 1 et 2 ne sont pour l’instant pas prises en charge par la fonctionnalité, au même titre que la plus récente, à savoir la version 5.

D’autres améliorations sont en préparation

Précisons également qu’à l’heure où sont écrites ces lignes, le logiciel n’existe que sous la forme d’un « soft mod », qui sera donc effacé de votre PS5 à chaque redémarrage. Nguyen travaille cependant sur un moyen d’y remédier, de sorte à pouvoir au moins faire en sorte de conserver l’installation de Linux en mode veille. De même, s’il permet uniquement de faire tourner les jeux en 1080p, 2K et 4K à 60 FPS pour le moment, le développeur affirme réfléchir à la possibilité d’étendre sa prise en charge au 30 FPS et au 120 FPS à l’avenir.

Enfin, cela coule de source, mais retenez bien que l’installation de tout logiciel étranger sur votre PS5 est évidemment fortement déconseillée par Sony. Nguyen a beau certifier que l’installation de Linux ne représente aucun risque pour votre machine, il est inutile de rappeler que le risque zéro n’existe pas. De fait, prenez bien toutes les précautions nécessaires avant de faire quoi que ce soit, sous peine de prendre le risque d'endommager votre PS5. Auquel cas vous pourriez d’ailleurs perdre l’usage de votre garantie, si tant est que vous en bénéficiez encore.

Source : GitHub