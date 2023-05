Supermassive Games, studio auquel on doit notamment Until Dawn, The Quarry et l'anthologie Dark Pictures, développe un nouveau jeu d'horreur adapté d'une grosse licence.

Parmi les studios qui ont su se spécialiser dans le genre du jeu d'horreur, Supermassive Games fait partie des plus reconnus. Pendant des années, il a surtout travaillé pour PlayStation, mais c'est en 2015 avec Until Dawn qu'il se lance dans l'horreur. Ce jeu narratif à embranchements a rencontré un énorme succès critique et dispose aujourd'hui d'une aura importante auprès des joueurs. Supermassive Games s'est par la suite lancé dans la Dark Pictures Anthology, avec des jeux oscillant entre le très moyen et le correct. En 2022, The Quarry s'est imposé comme un Until Dawn 2 spirituel qui a également fait beaucoup de bruit, malgré des avis divisés. C'est néanmoins avec excitation que l'on a appris que le studio travaille actuellement sur un jeu adapté d'une licence forte du genre.

Supermassive Games tease son prochain jeu, les joueurs en folie

Début avril, Behaviour Entertainment a sorti Meet Your Maker, un mélange étonnant de FPS et de jeu de construction. Mais le développeur et éditeur canadien n'a pas perdu de vue son jeu phare depuis maintenant sept ans : Dead by Daylight. De grandes choses arrivent pour la licence, qui devrait largement se développer dans les prochaines années. Parmi celles-ci, un tout nouveau jeu solo développé par Supermassive Games. Un titre qui sera probablement dans la lignée des productions précédentes du studio, puisque l'on nous tease une « expérience narrative intense remplie de choix puissants de vie ou de mort dans le contexte de Dead by Daylight ».

On en apprendra davantage plus tard dans l'année, si ce n'est très rapidement avec la période estivale riche en annonces qui se profile. En l'espace d'un tweet, la communauté gaming s'est enflammée. Sur le réseau social, la hype semble être au plus haut, en témoignent les nombreuses réactions enthousiastes.

La franchise Dead by Daylight s'étend

Mais les fans de Dead by Daylight n'ont pas eu le droit qu'à l'annonce du titre de Supermassive Games ces derniers jours. D'abord, un second jeu inédit a été annoncé. Il sera développé par Midwinter Entertainment, à qui l'on doit notamment le free-to-play Scavengers (2021), et se présente cette fois-ci comme un jeu multijoueur qui opposera deux équipes de quatre joueurs.

En attendant plus de détails, on espère en apprendre plus sur le film Dead by Daylight, annoncé en mars 2023. Deux grands studios du cinéma d'horreur, Atomic Monster (M3GAN) et Bloomhouse (Get Out), seraient impliqués dans le projet, qui n'en n'est qu'à ses balbutiements. Enfin le jeu compétitif asymétrique original lancera le chapitre "Transmission finale" le 13 juin prochain sur toutes les plateformes. On retrouvera également Nicolas Cage en tant que nouveau survivant au sein du jeu. Le studio révélera plus d'informations à ce sujet le 5 juillet. Un programme chargé pour la franchise Dead by Daylight.