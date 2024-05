Until Dawn remake est passé donner de ses nouvelles lors du State of Play de ce soir avec du gameplay et une bonne nouvelle ! On sait quand le jeu sortira et il n'arrivera pas que sur PS5 !

L’un des jeux les plus appréciés de la PS4 reviendra prochainement dans une toute nouvelle version PS5 avec son lot d'améliorations visuelles, mais pas que… Si le State of Play de ce soir ne nous a pas donné de détails sur le remake/remaster d'Until Dawn, il a néanmoins confirmer sa fenêtre de sortie. Oui, il arrive bel et bien cette année, et on sait même quand désormais !

Until Dawn revient nous faire frissonner et ça marche !

Et la bonne nouvelle n’est pas venue seule d’ailleurs puisqu’on a eu le droit à du gameplay. On a pu voir une bonne partie du casting dans plusieurs scènes marquantes du jeu. Pour rappel, Until Dawn est un jeu narratif et horrifique qui vous propose de suivre les mésaventures d’une troupe de jeunes ados partis se poser en vacances dans un chalet avant que les choses ne dérapent totalement.

Chaque choix aura une incidence directe sur vos personnages et sur l’intrigue, pouvant aller jusqu’à tuer vos héros. Il va donc falloir faire très, très attention.

Until Dawn arrivera donc cette année sur PS5 avec une date de sortie calée pour la fin de l’année en cours, d’ici l’automne. Cerise sur le gâteau, le jeu débarquera également sur PC ! Avis aux amateurs.