Ce nouveau jeu horrifique devrait ravir les amateurs d'expériences comme Until Dawn et Detroit Become Human. Il a même maintenant une nouvelle date de sortie, pour très bientôt.

Le célèbre studio Supermassive Games, qui signe des titres comme Until Dawn, The Dark Pictures Anthology ou encore The Quarry, travaille sur son prochain jeu que beaucoup attendent impatiemment. Un prochain titre qui prendra d'ailleurs place au sein de l'univers de la fameuse Dark Pictures Anthology. Directive 8020 était initialement prévu pour la fin d'année 2025 sur PC et PS5 mais avait été repoussé. Eh bien, bonne nouvelle : le jeu a désormais une nouvelle date de sortie officielle.

Dévoilé au début de l'année 2025, Directive 8020 est donc la prochaine création du studio britannique, salué pour ses expériences à mi-chemin entre le jeu vidéo et le cinéma. Contrairement aux autres jeux du studio, à qui l'on doit Until Dawn, l'univers n'est pas tout à fait le même. On sait que le jeu prendra place dans l'espace, dans un contexte futuriste qui mêle horreur et science-fiction. L'histoire suivra un équipage colonial de cinq membres d'équipages, traqué par un organisme extraterrestre à bord du vaisseau Cassiopeia.

Comme les précédentes créations de Supermassive, le gameplay met l'emphase sur les choix du joueur et leur impact sur l'équipe de protagonistes. On peut s'attendre à des décisions lourdes de sens, et plusieurs dilemmes durant l'aventure. Vous pouvez d'ailleurs lire notre avis sur Directive 2080 après avoir mis la main sur le jeu durant plusieurs heures l'été dernier.

La nouvelle bande-annonce en anglais de Directive 2080

Le studio vient de diffuser une nouvelle bande-annonce, avec une nouvelle date de sortie officielle. C'est acté : Directive 8020 sortira le 12 mai sur PC, PS5 et Xbox Series X/S. Ce trailer dévoile d'ailleurs quelques séquences de gameplay, avec un premier choix moral tandis qu'un personnage est bloqué derrière une porte. Et des aliens. Beaucoup d'aliens. Les pré-commandes du jeu s'ouvrent par la même occasion sur PS5 et Xbox Series. Vous pouvez dès aujourd'hui précommander Directive 8020 pour £39.99, avec la possibilité d'améliorer gratuitement votre pré-commande vers la Digital Deluxe Edition.

Source : PSU