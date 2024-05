Supermassive Games, créateurs d’Until Dawn, The Quarry ou encore l’anthologie The Dark Pictures, s’est associé avec Behaviour pour un tout nouveau jeu qui s’annonce d’ores et déjà terrifiant. Un jeu narratif, une fois encore, dans l’univers de Dead by Daylight qui, depuis un bon moment maintenant, se diversifie et étend son lore et son univers. Ce sont les fans qui vont être contents, les curieux quant à eux, pourront certainement trouver ici une porte d’entrée dans ce monde horrifique qui cartonne depuis plusieurs années.

The Casting of Frank Stone, entre Until Dawn et Dead by Daylight !

The Casting of Frank Stone sera donc le prochain gros morceau de Supermassive. On y suivra une bande d'adolescents dans les années 1980, partie tourner un film d'horreur amateur dans une aciérie laissée à l'abandon. Le lieu, extrêmement sinistre, aurait par ailleurs été le théâtre de choses étranges. Sur fond d’histoire de meurtres et de disparitions mystérieuses, la troupe va embarquer dans un sinistre voyage au bord de la folie et surtout aux confins de l’horreur.

Supermassive Games est un studio réputé pour ses jeux d’horreur narratifs où chaque choix peut mener à la mort de nos héros. Ici, il en sera certainement de même dans The Casting of Frank Stone, et on attend d’ailleurs que ça. D’autant plus que si vous connaissez un peu l’univers de Dead by Daylight, vous savez que la mort, c’est un peu (beaucoup) la routine. L’univers de Behaviour met en scène un très grand nombre de tueurs en série, tous vouant un culte à une entité funeste à qui ils font des sacrifices, de pauvres âmes humaines. La bande-annonce de The Casting of Frank Stone nous dévoile d’ailleurs quelques clins d'œil comme les pattes de l’entité ou encore une pauvre jeune femme empalée sur ce qui semble être un crochet. En somme, ça va faire mal et ça va saigner.

The Casting of Frank Stone est attendu sur PS5, Xbox Series et PC dans le courant de l’année. Malheureusement, il n’a pas encore de date de sortie précise. On va donc devoir prendre notre mal en patience.