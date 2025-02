Nous l'attendions impatiemment, le premier State of Play de l'année s'est enfin tenu cette semaine. La soirée nous a déversé une trentaine de trailers, avec quelques surprises et pas mal de jeux dont on attendait des nouvelles. Parmi eux, nous avons eu droit à un nouvel aperçu du prochain titre de Supermassive Games (Until Dawn, Man of Medan). Intitulé Directive 8020, il prendra place dans la fameuse Dark Pictures Anthology et on sait maintenant à quelle date.

Après Until Dawn, l'horreur décollera bientôt dans Directive 8020

Après les Vikings, c'est la science-fiction qui a le vent en poupe. Les créateurs d'Until Dawn ont donc saisi le vaisseau en marche. Leur prochain titre rejoint ainsi la vague des Alien, Dead Space, Callisto Protocol et autre Fort Solis pour explorer le thème de l'horreur dans l'espace avec Directive 8020.

Au programme, attendez-vous à une relecture horrifique du Train de L'Orient Express. Comprenez par là que Directive 8020 vous embarquera dans un voyage spatial mêlant meurtre sordide et une flopée de suspects. On peut le dire, ce vol d'essai pour tenter de coloniser une nouvelle planète tandis que la Terre se meurt n'est pas une franche réussite. Ah ! Vous allez bien trouver un sol sur lequel poser le pied, mais l'atterrissage promet d'être catastrophique. Supermassive compte bien vous faire vivre expérience aussi mémorable qu'Until Dawn, The Quarry et consort.

L'atmosphère de Directive 8020 promet d'être absolument oppressante et glaçante. Vous devrez naviguer dans le Cassiopeia, le vaisseau accidenté sur une planète inconnue. Non seulement vous devrez cohabiter avec l'équipage qui abrite assurément un meurtrier, mais aussi faire face à une menace extraterrestre invasive. Outre la formule narrative exploitée par Supermassive depuis Until Dawn, l'action sera aussi de la partie. Ce n'est pas une première pour le studio, qui s'y était particulièrement aventuré avec House of Ashes.

Après une première occurrence en 2022, les créateurs d'Until Dawn ont présenté concrètement pour la première fois leur nouvelle production à l'occasion de la Gamescom 2024. Mais c'est ce premier State of Play de 2025 qu'ils ont choisi pour dévoiler le story trailer de Directive 8020, avec une date de sortie en prime. C'est donc officiel, le jeu sortira le 2 octobre 2025 sur PS5. Il serait aussi prévu pour Xbox et PC, mais le calendrier est encore à préciser.