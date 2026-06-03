Après plusieurs rumeurs et deux ans après le Remake du premier, Until Dawn 2 se montre enfin au State of Play, et ça promet d'être à nouveau sanglant !

Cela fait déjà deux ans que le Remake du premier épisode de la célèbre franchise a fait son apparition, plus de dix ans après la sortie du mythique jeu original. Pourtant, son studio Supermassive Games a ensuite fait cavalier seul avec sa propre licence, tandis que c'était à Firesprite que Sony a confié le développement d'Until Dawn 2, en tout cas d'après plusieurs rapports. C'est maintenant officiel grâce au State of Play de juin 2026 : cette suite tant attendue est bien réelle, avec des prémices entre paradis et enfer.

Until Dawn 2 va bientôt nous emmener dans des vacances pas comme les autres

Plus de dix ans après la sortie du jeu original, encore considéré par beaucoup comme le tout meilleur jeu jamais créé par Supermassive Games, et deux après son Remake développé cette fois par Ballistic Moon, c'est donc au tour de Firesprite d'enfin nous montrer ce qu'il nous prépare avec Until Dawn 2. Et autant dire que la licence va changer de paysage par rapport au premier opus. Au lieu d'un chalet dans la neige, on passe en effet à une île paradisiaque et pleine de soleil.

Comme dans le premier épisode, Until Dawn 2 va nous proposer d'accompagner un groupe d'amis en vacances, avec quelques têtes connues au casting, dont un personnage incarné par un certain Neil Newbon, que beaucoup connaissent pour avoir incarné Astarion dans Baldur's Gate 3. Comme on peut s'y attendre avec la licence, ces vacances de rêve vont rapidement tourner au cauchemar, et des choix avec divers embranchements qu'on fera au fil de l'histoire vont irrémédiablement l'impacter, et sauver comme tuer les différents membres du groupe.

Until Dawn 2 promet donc d'être une revisite fidèle de ce qui a fait la réputation de la licence, mais on espère que Firesprite va également apporter sa pierre à l'édifice pour qu'on ait droit à une véritable suite, et non un simple épisode 1.5. Pour le découvrir, rendez-vous courant 2027, seule fenêtre de sortie qu'indique la bande-annonce ci-dessous.

Source : YouTube