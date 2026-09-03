Bien des mois après son annonce et une période de gros silence, Until Dawn 2 s'est dévoilé davantage lors du State of Play de ce jeudi 3 septembre 2026. Supermassive laisse sa place au studio Firesprite pour cette suite très attendue qui quittera les forêts enneigées pour une île tropicale isolée où il ne fera pas si bon vivre.

Until Dawn 2 nous en met plein les mirettes au State of Play

Après un premier trailer alléchant, Until Dawn 2 s'est montré une fois de plus lors de ce dernier State of Play avec des images inédites et surtout un très grosse annonce : sa date de sortie. Until Dawn 2 est donc attendu dès le 28 janvier 2027 exclusivement sur PS5. Les précommande seront par ailleurs ouvertes dès le 10 septembre 2026. Il nous fera suivre un nouveau groupe de jeunes gens venus tourner un épisode de Dead True. Il s'agit d'une émission sur le surnaturel complètement truqué et transformé en un véritable show. Fraîchement signée avec une grande chaîne de télévision, la bande débarque sur une île abandonnée pour tourner son premier épisode, avant que les choses ne dérapent finalement et tournent au massacre.

Puisque oui, Until Dawn 2 ne va pas oublier l'essence même de sa licence et restera un jeu d'horreur narratif. Nos choix auront des incidences directes sur la suite et à l'instar du premier jeu de la licence ou de son cousin The Quarry, les personnages pourront mourir à tout moment. Cette nouvelle présentation nous a donné un peu plus de contexte en montrant notamment tout un show télévisé, mais aussi et surtout un aperçu des choix que l'on devra effectuer pouvant littéralement nous conduire à la mort. On a déjà faim.

Casting connu du jeu