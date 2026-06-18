Alors que son grand-frère 5 n'est pas si vieux et que beaucoup critiquent les problèmes d'optimisation qu'il engendre, Epic Games, après avoir procédé à une vague massive de licenciements, a annoncé le mois dernier en grandes pompes qu'il travaille déjà sur l'Unreal Engine 6. À l'occasion du State of Unreal qui a récemment eu lieu, le géant américain a ensuite présenté de nouvelles informations à son sujet, dont... le fait que l'IA générative devrait y jouer un « rôle central ». Une perspective qui n'est clairement pas du goût de nombreux joueurs et développeurs.

L'Unreal Engine 6 va embrasser la cause de l'IA générative et fait fuir son monde

Alors que le State of Unreal de l'année dernière nous avait notamment gâté d'une démo technique de The Witcher 4, celui de cette année s'intéressant en partie à l'Unreal Engine 6 n'avait pour ainsi dire qu'un seul thème à son sujet : l'IA générative. De nombreux représentants d'Epic se sont en effet relayés pour vanter les bienfaits de cette technologie et la part de plus importante qu'elle prendra à l'avenir.

L'Unreal Engine 6 devrait donc embarquer des « modèles de création assistée » en vue de « réduire les boucles d'itération et la création manuelle chronophage ». Epic envisage donc d'employer des LLM et modèles comme Claude ou Codex, qui « joueront un rôle central pour aider les développeurs à créer du contenu plus rapidement ». Sauf que de nombreux studios ayant utilisé l'IA générative à des fins itératives, comme notamment Pearl Abyss sur Crimson Desert ou Larian sur Divinity, ont dû rétropédaler sur cette pratique face à une réaction proprement incendiaire de la communauté.

Les plans d'Epic Games autour de l'Unreal Engine 6 ne font pas exception, et de nombreux joueurs ont réagi à ces annonces avec véhémence. De même chez certains studios comme poncle (Vampire Survivors). Un représentant a en effet indiqué : « Suite aux révélations d'aujourd'hui concernant l'utilisation de l'IA par Epic pour créer toutes sortes d'éléments de jeu, y compris les personnages de Fortnite, nous réévaluons actuellement notre collaboration avec Fortnite. Nous vous tiendrons au courant de toute évolution ». Ce probablement en partie afin d'éviter que ses créations servent à alimenter l'IA générative qu'emploiera l'Unreal Engine 6.

Source : Site officiel d'Unreal Engine