L'unreal engine 6 a enfin été annoncé sans crier gare et on a même eu le droit à un petit aperçu ultra prometteur, notament pour les prochaines consoles PS6 et Xbox Hélix.

Sans crier gare, en pleine compétition de Rocket League, Epic a fait une grande annonce concernant son moteur graphique. L'Unreal Engine 6 est en chemin et l'on a pu en avoir un petit aperçu, franchement bluffant.

On a l'impression que l'UE 5 n'est pas si vieux que ça, qu'il n'a même pas eu le temps d'être pleinement exploité. Et pourtant, son grand frère prépare déjà son entrée.

L'Unreal Engine 6 s'annonce et se montre, c'est déjà bluffant

L'Unreal Engine 6 a été annoncé lors d'une compétition de Rocket League sous le regard médusé des fans sur place et de ceux qui suivaient l'événement derrière leur écran PC. Epic Games et Psyonix ont en effet dévoilé les premières images de la refonte graphique de Rocket League sous Unreal Engine 6. Quelques secondes seulement pour admirer une courte vidéo capturée avec le moteur graphique du jeu, in-game. L'occasion de voir que la modélisation des véhicules est proprement bluffante, d'autant plus pour un jeu comme Rocket League, l'heure, le stade, les effets de lumière sont également nettement améliorés. On pourrait croire à une cinématique bien montée, alors qu'il s'agit d'images en temps réel.

Un aperçu qui donne furieusement envie d'en voir plus et surtout sur un jeu autrement plus ambitieux visuellement. Si l'Unreal Engine 5 est critiqué, il a également déjà démontré qu'il était déjà très puissant, son successeur devrait de facto mettre la barre encore plus haute. Pour l'heure, Epic n'a pas donné de date pour l'Unreal Engine 6 et devrait nous en dire plus dans les prochains mois. Cette première mise en bouche promet en tout cas de belles surprises pour les futurs jeux, notamment sur PS6 et Xbox Hélix, les prochaines consoles à venir.

On sait déjà que ces dernières seront particulièrement puissantes et maintenant qu'elles pourront profiter du nouveau moteur d'Epic. Cela étant, cet aperçu de Rocket League sous UE6 sera peut-être la meilleure occasion que l'on aura de se faire une idée de ce que les prochaines consoles pourront nous sortir, à moins qu'elles ne finissent par se montrer dans les prochains mois elles aussi.