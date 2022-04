Le Xbox Game Studios The Coalition, derrière la franchise Gears of War de Microsoft, a déjà soutenu l'Unreal Engine 5 avec une démo technique. Et pour montrer l'apport de l'outil d'Epic Games, les développeurs sont intervenus lors de la conférence dédiée au moteur en publiant une cinématique test.

"100 fois plus de détails graphiques"

Après avoir bossé sur la démo technique Matrix Awakens, The Coalition revient avec The Cavern. Il s'agit d'une cinématique où un homme barbu, dont le look ressemble à celui du héros de l'exclu PS4 The Order 1886, fait face à un brouillard qui se dissipe pour laisser place à une créature pas commode.

The Coalition en a d'ailleurs dit plus sur cette collaboration avec Epic Games, pour l'Unreal Engine 5. Une relation débutée en 2010 tout de même.

Nous avons pu utiliser une version de travail de notre outil de capture faciale, engager un acteur portant une caméra au niveau du visage pour enregistrer sa performance et Cubic Motion nous a aidé à ce que le tout prenne vie. L’ensemble de ces éléments et l’utilisation de Control Rig nous a permis de créer un personnage qui se déplace de la manière la plus réaliste possible, c’est très enthousiasmant d’imaginer ce que l’avenir nous réserve. Nous avons aussi utilisé le système de rendu Chaos pour les tissus afin d’obtenir un niveau de qualité visuelle impressionnant et nous sommes très satisfaits du résultat. Et tout ces graphismes, toutes ces animations tournent sur Xbox Series X, cela nous donne donc une bonne idée du niveau de qualité graphique que nous allons pouvoir atteindre.

précise le studio sur un post Xbox Wire.

Gears 6 et une nouvelle licence sous UE5

The Coalition n'a pas encore envie d'étaler publiquement ses projets, mais l'équipe travaille sur un nouveau Gears of War ainsi que sur une franchise inédite. Un TPS ? Un FPS ? Nous n'avons pas la réponse. En revanche, les développeurs ont accepté de partager leurs attentes sur l'Unreal Engine 5 et ses outils.

Nous ne sommes pas encore prêts à parler de notre prochain titre, mais des outils comme Lumen ou Nanite nous ont déjà ouvert de nouvelles portes. Vous pouvez voir l’impact de Nanite dans notre démo technique, il permet à des éléments dignes du cinéma d’être calculés en temps réel. Cela signifie que nos artistes peuvent créer des éléments constitués de dizaines de millions de polygones, pour des scènes entières qui pourront en proposer des milliards et des milliards. Le niveau de détail est cent fois supérieur à ce qui était possible auparavant, c’est incroyable. Il suffit de regarder les détails de l’œil, le nombre de polygones pour cet œil est égal à ce qu’il fallait pour créer un personnage dans son intégralité lors de la génération précédente. Vous pouvez également voir de nouvelles choses en termes de lumière. L’illumination globale dynamique en temps réel n’a jusqu’à présent pas été possible sur console. Lumen va tout changer.

La vidéo présente dans notre article contient également les essais Unreal Engine 5 de The Coalition, notamment dans le cadre d'un open world. Évidemment, bien que ce soit bluffant, il faut voir l'application dans un jeu et tout ce que cela implique.