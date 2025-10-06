Si l’Unreal Engine est sans aucun doute le moteur le plus réputé et le plus préisé parmi les développeurs de jeux vidéo, il est évidemment loin d’être le seul. Outre les différents moteurs propriétaires utilisés par certains studios, un autre moteur très populaire est également régulièrement utilisé dans le milieu : Unity. Et malheureusement pour les principaux concernés, une importante faille de sécurité vient tout juste d’y être découverte, provoquant ainsi un véritable branle-bas de combat dans l’industrie.

Le moteur Unity victime d’une faille de sécurité

Le 3 octobre dernier, Major Nelson, directeur de la communication chez Unity, s’est en effet fendu d’un long message sur les forums de la compagnie afin d’avertir l’ensemble de ses utilisateurs qu’une faille de sécurité vieille de plusieurs années venait tout juste d’être repérée dans le moteur. « Une faille de sécurité affectant les jeux et les applications développées avec les versions 2017.1 et ultérieures de Unity pour les systèmes d’exploitation Android, Windows, Linux et macOS a été identifiée » nous apprend-il notamment.

Et bien qu’il n’y ait, pour l’heure, « aucune preuve d’exploitation de cette vulnérabilité », ni même « aucun impact sur les utilisateurs ou les clients », il invite néanmoins l’ensemble des développeurs ayant eu recours à Unity depuis 2017 à prendre des « mesures immédiates » pour atténuer cette vulnérabilité à partir des correctifs fournis par la boîte. En sachant que certains de ses partenaires, tels que Valve ou Microsoft par exemple, ont eux aussi déployé des protections de leur côté afin d’atténuer davantage encore les risques.

De nombreux studios sont impactés, dont Xbox

Inutile de dire, donc, que cela a provoqué un véritable raz-de-marée chez les développeurs, qui ont été extrêmement nombreux à devoir réagir en urgence. Et si cela s’est parfois limité à de simples mises à jour, comme dans le cas d’Among Us ou Marvel Snap par exemple, dans d’autres cas, les réactions ont dû s’avérer beaucoup plus drastiques. C’est notamment le cas pour Obsidian Entertainment, qui a ainsi annoncé dès vendredi le retrait pur et simple de plusieurs de ses titres des boutiques en ligne, le temps que le problème soit corrigé.

Sont notamment concernées l’édition Founders de Grounded 2, l’édition Premium d’Avowed, certaines éditions de Pillars of Eternity et Pillars of Eternity 2: Deadfire, et enfin Pentiment. « Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée. Notre équipe travaille sur la résolution du problème et rétablira ces jeux dès que possible » précise alors le studio, en sachant qu’à l’heure où sont écrites ces lignes, aucun d’eux n’a pour l’instant pu être rétabli. « Nous vous fournirons des informations supplémentaires dès qu'ils seront à nouveau disponibles ».

Et le pire dans tout cela, c’est que le cas d’Obsidian est malheureusement loin d’être le plus délicat dans cette affaire. « Quand Unity découvre une faille de sécurité deux semaines avant la sortie de ton jeu. Et que la mise à jour vers la version corrigée casse tous vos shaders et la moitié de ton jeu… » déplore par exemple RavenLore, studio lyonnais indépendant, sur X. « Ça va être les deux meilleures semaines de ma vie » ironise-t-il ensuite, alors qu’il se prépare justement pour le lancement de son titre, Fire Hero: Pixel Rescue, à venir le 21 octobre prochain.

Gardez vos jeux à jour

Bref, autant dire que la situation est loin d’être idéale donc. Tant pour Unity qui risque de perdre la confiance d’une partie des développeurs que pour les développeurs eux-mêmes, qui se retrouvent pour certains en grande difficulté. Et même si les joueurs ne semblent pas être directement impactés par le problème, il est quand même vivement recommandé de tenir l’ensemble de vos jeux à jour pour éviter le moindre problème. N’hésitez donc pas à surveiller les réseaux sociaux pour vous tenir informés auprès des différents studios.

Source : Unity