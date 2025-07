Les fans de The Last of Us et Uncharted vont suivre de près l'aventure d'un ancien de Naughty Dog qui promet déjà d'être très intéressante. On vous explique.

Parmi les studios de PlayStation, Naughty Dog fait partie des plus réputés. Sur chaque génération de console de la marque, il est parvenu à produire une licence qui a marqué son temps. Ces dernières années, deux brillent particulièrement : The Last of Us et Uncharted. Un développeur y ayant largement contribué se lance d'ailleurs dans une nouvelle aventure que les fans des jeux vont suivre de près.

Un jeu à la The Last of Us et Uncharted en vue ?

Le studio Naughty Dog est réputé pour son sens acharné du détail, parfois trop acharné même, la culture du crunch faisant partie de son ADN depuis les débuts. Dans le même temps, on sait que les membres du studio compte parmi la fine fleur du développement vidéoludique. Au regard de la réussite des deux dernières grosses licences du studio, Uncharted et The Last of Us, il serait difficile de dire le contraire.

Pour autant, tout le monde ne reste pas éternellement chez les Dogs. Au contraire, le studio a connu un gros turnover ces dernières années : d'abord après la sortie de The Last of Us 2, puis dernièrement, avec l'annulation de TLOU Online. Qu'à cela ne tienne, c'est l'occasion toute trouvée pour certains de rebondir et de se lancer dans de nouvelles aventures, à l'instar de Vinit Agarwal.

Anciennement game director chez Naughty Dog, il a notamment contribué à Uncharted 4, son spin-off The Lost Legacy et TLOU Part 2. Il était également sollicité pour la production du standalone multijoueur dans l'univers post-apocalyptique de Naughty Dog. Seulement, le projet n'a pas abouti. Il a alors annoncé quitter le studio en janvier dernier par le biais d'un post du LinkedIn.

Agarwal n'est cependant pas parti à l'aveugle. L'homme semble avoir apprécié l'expérience sur la conception d'un jeu multijoueur. Ainsi, sur le réseau social X, il confiait en juin dernier qu'il continuerait « à fait des jeux multijoueur parce que c'est ce qui [le] passionne ». Cela, il devrait donc le réaliser par le biais de son nouveau studio ! Toujours sur X, il indiquait cette semaine qu'il déménageait au Japon ce mercredi 9 juillet pour y monter sa structure. Voilà qui s'annonce déjà prometteur pour tous les fans d'Uncharted et The Last of Us.