Voilà maintenant près d’une décennie que la franchise Uncharted a officiellement tiré sa révérence sur PS4, avec une dernière aventure saluée par la critique pour Nathan Drake et un généreux standalone porté par Chloe Frazer ensuite. Depuis, Naughty Dog a alors été très occupé avec The Last of Us et sa prochaine licence, Intergalactic: The Heretic Prophet, ce qui n’empêche pas les fans d’Uncharted de continuer à rêver de son retour. Même sous forme de remake. Une idée qui ne séduit en revanche pas le moins du monde Benson Russell, un ancien du studio.

Un remake d’Uncharted ? Aucun intérêt pour cet ex-développeur du jeu

Interrogé par le média FRVR sur les rumeurs faisant état d’un potentiel remake d’Uncharted: Drake’s Fortune, celui qui a officié en tant que concepteur sur les trois premiers opus de la franchise a déclaré qu’il n’en voyait pas du tout l’intérêt, notamment dans le sens où la licence n’a jamais vraiment quitté les esprits malgré sa décennie d’absence. « System Shock… Un remake de ce jeu prend aujourd’hui tout son sens, car non seulement on peut y jouer, mais en plus les contrôles étaient épouvantables, ce qui a découragé beaucoup de gens », explique-t-il.

On ne peut décemment pas en dire autant d’un jeu comme Uncharted: Drake’s Fortune qui, malgré le fait qu’il soit sorti il y a presque vingt ans, reste toujours relativement moderne dans le paysage vidéoludique actuel. « Uncharted reste très en vogue. Il existe déjà une version à laquelle on peut jouer sur les consoles actuelles pour vivre cette expérience. À quoi ça sert de le remasteriser [ou de le remaker] ? », s’interroge Russell. Hormis, selon lui, y apporter des changements qui pourraient alors lui faire perdre son essence originale.

« Je ne vois vraiment pas l’intérêt de le remaker. Il faudrait réécrire toute l’histoire pour l’améliorer, ce qui signifie que ça en changerait l’esprit, qu’il faudrait y changer des scènes et ce dont il était question dans le premier jeu », explique le concepteur d’Uncharted: Drake’s Fortune. « Il faudrait ajouter des scènes ou en supprimer certaines, et beaucoup de séquences clés… Faut-il les garder ? Faut-il les refaire parce qu’elles ne collent pas avec l’histoire ? ». Il pense alors notamment à la fameuse séquence en jet-ski, qui a beaucoup fait débat auprès des joueurs.

© Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment

Rien ne vaut un vrai nouvel opus selon lui

Vous l’aurez compris donc, bien que l’amour de Naughty Dog – et plus largement de PlayStation comme des joueurs – pour les remakes et les remasters ne soit désormais plus un secret, Russell préconise plutôt que le studio tire des leçons du développement d’Uncharted 4: A Thief’s End pour « créer un nouvel opus qui se déroule dans le passé ou à n’importe quelle autre époque ». « Ça n’a aucun sens [de le refaire] », insiste-t-il de nouveau. « Honnêtement, j’ai pensé la même chose à propos de The Last of Us Part 1 ».

Le développeur ne mâche d’ailleurs pas ces mots au sujet de ce dernier, qu’il considère ouvertement davantage « comme un moyen de faire de l’argent facile qu’à quelque chose de nécessaire à ce stade ». Ce qui n’est donc pas une démarche qu’il souhaite retrouver pour une franchise comme Uncharted, qui aurait davantage matière à se prolonger au travers d’un nouveau jeu « se déroulant à une époque antérieure, pour revenir à ce qu’elle était à l’origine ». « Il ne faut surtout pas se contenter de recréer le premier jeu. C’est juste… meh ».

Uncharted 5 serait en développement chez Naughty Dog

Cela étant dit, profitons-en pour rappeler que la fameuse rumeur du remake d’Uncharted: Drake’s Fortune remonte à de nombreuses années maintenant, et que cette idée aurait justement été écartée par PlayStation au profit de celui de The Last of Us, sorti en 2022. À en croire les derniers bruits de couloir, il serait désormais question pour Naughty Dog de produire un véritable Uncharted 5, qui serait dirigé par le réalisateur de The Lost Legacy et qui pourrait mettre en scène Cassie Drake, fille de Nathan et Elena. Mais tout cela reste bien sûr à confirmer.

Source : FRVR