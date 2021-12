En septembre dernier, Sony annonçait l'arrivée de la Uncharted Legacy of Thieves Collection, une compilation regroupant Uncharted 4 et Uncharted The Lost Legacy. Aujourd'hui, le rendez-vous se précise, au moins sur PS5.

Qu'on se le dise : si les joueurs PC devront encore prendre leur mal en patience en attendant une nouvelle annonce, Uncharted Legacy of Thieves Collection sortira le 28 janvier 2022 sur PS5. Sony vient en effet d'officialiser sa date de sortie :

Une compilation pas volée ?

Le constructeur s'est fendu d'une nouvelle bande-annonce pour l'occasion, histoire de rappeler quelques bons moments aux explorateurs ayant déjà parcourus en long, en large et en travers Uncharted 4 et Uncharted The Lost Legacy, non sans rappeler les nombreuses options graphiques de cette compilation :

Un mode Fidélité pour jouer en 4K native à 30 images par seconde

Un mode performance afin de proposer un frame rate à 60 images par seconde

Un mode performance+ inédit proposant un affichage 1080p à 120 images par seconde sur les écrans compatibles

Mais il ne faut jamais crier victoire trop tôt, puisque la liste des prérequis est ô combien longue pour ceux qui posséderaient déjà l'un ou l'autre épisode d'Uncharted :

Les joueurs ayant acheté UNCHARTED 4: A Thief’s End, UNCHARTED: The Lost Legacy, ou le pack numérique UNCHARTED: The Lost Legacy peuvent payer 10 euros pour effectuer une mise à niveau vers la version numérique de UNCHARTED: Legacy of Thieves. La mise à niveau sera disponible à la sortie du jeu, le 28 janvier 2022. Les joueurs possédant une version disque du jeu sur PS4 doivent l’insérer dans la PS5 à chaque fois qu’ils veulent télécharger ou jouer à la version numérique sur PS5. Les joueurs possédant une version disque du jeu sur PS4 et ayant acheté la PS5 Édition numérique sans lecteur de disques ne pourront pas obtenir la version PS5 à prix réduit. Les membres PlayStation Plus qui ont déjà téléchargé UNCHARTED 4: A Thief’s End via leur abonnement PlayStation Plus ne sont pas éligibles à l’offre de mise à niveau au prix de 10 euros vers la version PS5 numérique. Le mode multijoueur inclus dans UNCHARTED 4: A Thief’s End et UNCHARTED: The Lost Legacy ne sera pas présent dans cette nouvelle édition.

Si cette liste ne vous effraye pas, Uncharted Legacy of Thieves Collection sera donc disponible le 28 janvier 2022 sur PS5. Les joueurs PC peuvent d'ores et déjà précommander leur version sur Steam et l'Epic Games Store en attendant sa sortie, toujours prévue pour "2022".