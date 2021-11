Ceux qui auront passé leur console à l'heure néo-zélandaises ne le savent que trop bien : les océaniens ont toujours un coup d'avance sur nous. Est-ce étonnant si la première classification concernant la compilation Uncharted provient de chez eux ? La réponse est évidemment "Oh no no no no no !"

Parce qu'il est de ces licences qui ne cessent d'engranger les (bonnes) ventes, Sony profitait du dernier PlayStation showcase consacré aux titres first-party pour compiler Uncharted 4 A Thief's End et le spin-off Uncharted The Lost Legacy au sein de la Legacy of Thieves Collection.

Vite vite, envolez-vous

Pour l'occasion, ces deux titres respectivement en 2016 et 2017 profiteront de versions tout ce qu'il y a de plus remasterisées, et feront pour la première fois la joie des joueurs PC, puisque telle est désormais la nouvelle stratégie de Sony. Jusqu'alors, la compilation Uncharted Legacy of Thieves Collection était uniquement prévue pour "début 2022" sans plus de précision. Mais aujourd'hui, voilà que l'organisme chargé de la classification au pays des kangourous (vous l'aviez deviné) vient de tirer le premier.

En effet, le bien-nommé Australian Classification vient de mettre en ligne la fiche d' Uncharted Legacy of Thieves Collection, un indice qui ne renseigne sans doute pas sur la date de sortie, mais qui laisse présager d'un planning bien tenu du côté de Sony :

Sans surprise, le jeu écope d'un macaron MA15+, puisque que chacun des deux titres inclus s'étaient vus attribués la même mention en Australie, la faute à une violence certaine que l'on retrouvera évidemment dans ces deux remasters. Heureusement, le gars Nathan ne touche toujours pas à la drogue.

En attendant l'arrivée de ce nouveau titre du label "PlayStation PC", rappelons que le chantier Uncharted Legacy of Thieves Collection est entre les mains du studio Iron Galaxy, et que sa sortie reste pour l'heure prévue sur PC et PS5 au "début de l'année 2022".

De là à imaginer que Sony ne profite de la sortie du long-métrage déjà décrié mettant en scène un tout jeune Nathan Drake le 16 février prochain ne vienne offrir une force cinétique à la licence, il n'y a qu'un pas, que nous vous laisserons le loisir de franchir (ou non) dans les commentaires ci-dessous.