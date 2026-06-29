Il y a un mois, Uncharted 4: A Thief’s End célébrait déjà son dixième anniversaire, marquant ainsi officiellement le point de départ d’une nouvelle décennie depuis la fin des aventures de Nathan Drake. Et même si la franchise a bel et bien eu droit à un petit sursis supplémentaire avec l’arrivée de The Lost Legacy en août 2017, cela fait tout de même un long moment maintenant que celle-ci a disparu des radars, au grand regret de millions de joueurs. Des millions de joueurs qui auraient potentiellement pu la retrouver au cours des années passées.

Un remake d’Uncharted a bel et bien été une réalité

C’est en tout cas ce qu’a révélé le dataminer Michael ‘TheKempy’ Kemp au cours de l’un des derniers podcasts de Sacred Symbols+, où il a affirmé sans détour qu’un remake d’Uncharted: Drake’s Fortune a bien été envisagé il y a quelques années. « Ils étaient en train d’en faire un remake, en 2018 ou en 2019 » a-t-il déclaré auprès du journaliste Colin Moriarty. Ce faisant, il reconfirme ainsi les informations partagées par Jason Schreier il y a plusieurs années, qui affirmait que le projet avait alors été entre les mains des équipes de Visual Arts Studio.

« Avant même que le remake de The Last of Us ne soit à l’ordre du jour, ils voulaient faire Uncharted: Drake’s Fortune ». Pour l’occasion, TheKempy va cependant encore plus loin en affirmant qu’une séquence complète avait été réalisée pour l’occasion. « En fait, ils ont créé un tout petit segment du jeu, et je sais de quel passage il s’agit parce qu’une partie s’est retrouvée dans les fichiers de The Last of Us Part 2 étant donné qu’ils utilisaient le même moteur ». Le segment en question étant, alors, une cinématique tirée du début du jeu.

« En gros, ils l’ont refaite avec les graphismes d’Uncharted 4, à titre d’essai », explique-t-il, en révélant qu’il s’agissait plus précisément de la cinématique durant laquelle Nate et Elena sont forcés de sauter en parachute de l’avion de Sully tandis que celui-ci est sur le point de s’écraser sur l’île. « Ils ont présenté le projet et ont déclaré : ‘On pourrait le faire’. Et je ne sais pas si ça a été approuvé ou non, mais ils se sont ensuite rendus compte qu’Uncharted: Drake’s Fortune avait, je pense, besoin d’un peu plus de modernisation ».

Sony lui a préféré The Last of Us pour des raisons pratiques

Ceci explique donc pourquoi l’idée de remaker les premières aventures de Nathan Drake a finalement été abandonnée, au profit de celle de réaliser un remake de The Last of Us qui, de son côté, nécessitait beaucoup moins de travail de refonte. « Je ne sais pas s’ils s’y sont remis par la suite ou s’ils ont le moindre intérêt à le faire, mais ils ont au moins essayé de le faire une fois par le passé. Donc je les verrais bien réessayer », conclut TheKempy à ce sujet. Et nul doute que de nombreux fans d’Uncharted seraient ravis à cette idée.

Source : Last Stand Media