Reverra-t-on Uncharted un jour chez PlayStation ? Voilà une question que bon nombre de joueurs se posent. En effet, alors que Naughty Dog mettait un point final aux aventures de Nathan Drake il y a déjà dix ans, de nombreuses rumeurs ont émergé au cours des dernières années concernant le retour potentiel de la franchise à l’avenir. Et bien que celles-ci n’aient toujours pas trouvé de réponse claire pour le moment, cela n’empêche pas les joueurs de continuer à profiter des épisodes déjà sortis… quitte à y découvrir de nouveaux secrets près de vingt ans plus tard.

Un nouvel easter egg découvert dans Uncharted Drake’s Fortune

Car oui, alors qu’Uncharted Drake’s Fortune célèbrera officiellement sa deuxième décennie d’existence en novembre 2027, il s’avère que ce premier opus possède encore quelques easter eggs inexplorés. Pour preuve, le youtubeur Panzerdeer, spécialisé dans le speedrun, a récemment mis au jour un secret caché dans le chapitre 19 du jeu, « Des invités gênants », qui recèle ce qui semble être un collage photo de certains membres de l’équipe de Naughty Dog. Sur celles-ci, chacun arbore alors un panneau avec des noms étranges ou des jeux de mots marrants.

Pour trouver cet easter egg, il faut toutefois ruser. Il semble en effet que celui-ci soit tout à fait inaccessible à moins de passer par le menu de debug du jeu, soit un outil très peu utilisé par les joueurs en général car lui-même difficilement accessible. Évidemment, la question qui se pose alors est de savoir pourquoi Naughty Dog a placé cela ici, et surtout ce que cela signifie. Est-ce un simple oubli de l’équipe comme il en arrive parfois, ou au contraire une sorte de private joke cachée par les développeurs durant la conception du jeu ?

Difficile à dire. Néanmoins, Panzerdeer souligne que l’easter egg en question est à la fois présent dans les versions PS3 et PS4 d’Uncharted Drake’s Fortune, si jamais il vous prenait l’envie d’essayer de le débusquer par vous-mêmes. Pour les autres, une vidéo est disponible sur la chaîne YouTube du speedruner, avec quelques explications à la clé sur la méthode pour y accéder. Comme quoi, même quand on croit connaître un jeu sur le bout des doigts, il est toujours possible d’y découvrir des surprises inattendues avec les années.

Source : Panzerdeer