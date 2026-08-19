Près de 20 ans après la sortie du premier Uncharted, un ancien développeur de Naughty Dog explique pourquoi le studio a eu recours à une mécanique étonnante.

Un ancien développeur de Naughty Dog revient sur une mécanique insoupçonnée dans Uncharted Drake's Fortune. Et si on vous disait que la difficulté s'ajustait à votre niveau en cours de partie ? Le studio a en effet réfléchi à la manière de vous ralentir pour que vous ne finissiez pas le jeu trop vite. De ce fait, vous n'avez probablement pas connu la même intensité dans les affrontements que d'autres joueuses et joueurs.

Une mécanique secrète dans Uncharted 1

Si vous vous rappelez des combats dans les jeux Naughty Dog de la fin des années 2000 jusqu'au milieu des années 2010, fort est à parier que c'est au travail de Benson Russell que vous pensez. Alors game designer senior, ce développeur a notamment apporté sa patte au premier Uncharted (2007). C'est pourquoi il peut vous parler avec précision des secrets de son développement.

Justement, pour le podcast FRVR, Benson Russell est revenu sur l'opus fondateur de la licence. Alors que nos jours, les joueurs peuvent souvent paramétrer eux-mêmes la difficulté des jeux d'action et d'aventure, l'ancien développeur de Naughty Dog se souvient d'un système dynamique imposé dans le premier Uncharted. En effet, tout le monde ne le sait pas, mais le jeu profitait d'une difficulté adaptative.

Loin d'être nouvelle à l'époque, Naughty Dog y avait déjà eu recours en 1996 pour Crash Bandicoot. Alors quand elle se répand dans les années 2000, notamment grâce aux jeux Resident Evil, on ne s'étonnera pas que le studio a la pâte rouge s'en soit de nouveau servi pour le premier Uncharted. Ainsi, l'équipe a pu mettre en place une difficulté qui s'adaptait en temps réel selon la réussite ou non des joueurs :

Les joueurs performants rencontraient des ennemis plus coriaces pour des affrontements plus exigeants.

rencontraient des ennemis plus coriaces pour des affrontements plus exigeants. Les joueurs en difficulté voyaient la pression se réduire en combat pour leur permettre d'avancer.

Tout pour éviter que vous finissiez le jeu trop vite

Cette mécanique est une manière d'offrir une expérience adaptée au niveau des joueurs. Mais Benson Russell révèle un détail inattendu. Le but était aussi de « ralentir le joueur s'il s'en sortait trop bien ». Il explique que c'est aussi pour cette raison que Uncharted 1 pouvait devenir « si difficile » pour certains :

Tout repose sur le temps ! Nous réalisions une série de tests auprès de groupes cibles et calculions le temps moyen par affrontement. Si vous remportiez un combat plus vite que la moyenne que nous avions établie, nous augmentions la difficulté. Benson Russell, pour FRVR.

Ce faisant, Naughty Dog voulait s'assurer que vous ne voyiez pas le bout d'Uncharted 1 trop rapidement. Parce qu'en définitive, Drake's Fortune est un épisode relativement court. Russell se rappelle des réflexions en interne à l'époque. Pour lui, c'était évident : « On ne peut pas faire payer 60 dollars un jeu de cinq heures sans mode multijoueur ! Les gens vont être furieux ! ».