Les joueurs PS5 et PC auront prochainement l’opportunité de (re)découvrir Uncharted 4 : A Thief’s End et Uncharted : Lost Legacy. Il se pourrait cependant que l’expérience qui leur sera proposée ne sera pas exactement la même que celle à laquelle les joueurs PS4 avaient eu droit lors des sorties initiales de ces deux titres. C’est en tout cas ce que laisse penser l’ESRB.

Il se pourrait que des modes soient absents des versions PS5 et PC de Uncharted : Legacy of Thieves Collection. C’est en tout cas ce que pousse à croire la description du jeu publiée par l’Entertainment Software Ratings Board (ESRB). Le site VGC rapporte que selon l’organisme de classification nord-américain, Uncharted : Legacy of Thieves Collection n’a "pas d’Éléments Interactifs."

Indice, chez vous

À titre d’information, l’ESRB décrit ainsi les Éléments Interactifs :

Les éléments interactifs mettent en évidence des fonctionnalités interactives ou en ligne qui peuvent être d'intérêt ou d’inquiétudes, mais n'influencent pas l'attribution de notation d'un produit. Cela comprend la capacité des utilisateurs à interagir les uns avec les autres, le partage de l'emplacement des utilisateurs avec d'autres utilisateurs, si des achats de biens ou de services numériques sont proposés, et/ou si un accès Internet illimité est fourni.

Cette description laisse entendre que les modes multijoueur en ligne d’Uncharted 4 et Lost Legacy ne seront pas présents sur PS5 et PC. D’autres éléments qui poussent à cette conclusion sont les fiches ESRB des versions PS4 des deux jeux inclus dans Legacy of Thieves Collection. En effet, les fiches d’Uncharted 4 : A Thief’s End et d’Uncharted : Lost Legacy mentionnent toutes deux des "Interactions en Ligne."

Des versions PS5 et PC d’Uncharted qui arrivent bientôt

Sony n’a pour l’instant pas commenté la chose. Il est donc impossible d’affirmer de manière catégorique que sur PS5 et PC, Uncharted : Legacy of Thieves Collection sera dénué de modes multijoueur. Cette possibilité doit cependant être gardée à l’esprit.

Pour rappel, Uncharted : Legacy of Thieves Collection est prévu pour le début d’année prochaine sur PS5 et PC. Sony n’a pas encore précisé la date de sortie de la compilation. Les récentes classifications dans différents territoires laissent cependant entendre que sa sortie ne devrait pas trop tarder.

Que pensez-vous de cette situation ? Pensez-vous qu’Uncharted : Legacy of Thieves Collection n’aura pas de modes multijoueur ? Si oui, cela pourrait-il influer sur votre décision d’achat ? Ou est-ce que la possibilité de jouer aux aventures solo sur PS5 et PC vous suffit ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.