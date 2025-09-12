La fin des aventures de Nathan Drake est-elle vraiment la fin pour sa licence ? Au-delà du premier spin-off sorti juste après le dernier opus, beaucoup aimeraient un Uncharted 5 et l'espoir semble permis.

Après quatre opus principaux et un spin-off standalone, Naughty Dog avait officiellement dit avoir refermé le chapitre sur la saga des chasseurs de trésors. Pourtant, des rumeurs autour d'un potentiel Uncharted 5 continuent de fleurir. Il faut dire que PlayStation et les membres de Naughty Dog, studio à qui on doit les aventures de Nathan Drake et ses compagnons, tendent quelque peu à attiser un espoir qui va encore se ranimer après ces déclarations.

Uncharted 5 ou non, la licence n'est pas morte

Neil Druckmann s'est montré particulièrement bavard dans les colonnes de Variety. L'actuel PDG de Naughty Dog s'est livré dans une longue interview dans laquelle il revient sur ses récents projets, mais aussi ceux à venir. Bien sûr, la série The Last of Us (HBO) était au cœur de la discussion. Cela dit, la tournure a vite pris un élan plus vidéoludique, s'en rapportant à d'autres licences... notamment celle qui pourrait donner lieu à un certain Uncharted 5 ou autre production en lien avec Nathan Drake.

Au détour d'une question à propos d'une éventuelle adaptation du nouveau jeu en préparation chez Naughty Dog, Neil Druckmann répond ceci : « Il y a des discussions en cours à propos d'adaptations ou d'extensions pour Uncharted, The Last of Us et, désormais, Intergalactic ». Bien sûr, quand il évoque les aventures de Drake, on pense forcément à un nouveau film. Nous savons déjà qu'un second volet est en préparation. Mais, est-ce la seule chose qu'il faille attendre ?

© Ruben Fleischer / PlayStation Productions.

Neil Druckmann mentionne aussi des réflexions pour produire des « extensions ». Dans la suite de sa réponse, on comprend qu'il pense en termes d'expansion des univers des diverses licences de Naughty Dog. Il évoque notamment le comic book The Last of Us, puis la série télévisée. Mais, cela n'écarte pas non plus écarter la possibilité d'un nouveau jeu vidéo, d'autant avec les derniers échos des insiders. Sachant que le studio travaille sur un autre gros jeu en plus d'Intergalactic et que, clairement, il n'a pas enterré l'héritage de Nathan Drake, l'espoir de voir débarquer un jour Uncharted 5 n'a rien d'absurde.

© SIE / Naughty Dog et Jake Kontou.