En marge des annonces faites par Naughty Dog lors du The Last of Us Day, la rumeur selon laquelle le studio travaillerait aussi sur un nouveau Uncharted a de nouveau émergé.

Naughty Dog n’a peut-être rien sorti en dehors du remake de The Last of Us ces six dernières années, mais une chose est sûre : le studio reste bien occupé. Outre Intergalactic: The Heretic Prophet, qui refera parler de lui en 2027, les Dogs ont en effet confirmé avoir commencé à œuvrer sur deux nouveaux projets liés à The Last of Us, pour l’instant encore bien mystérieux. Et les choses ne s’arrêtent pas là, puisque les rumeurs autour d’un potentiel Uncharted 5, ou au moins d’un retour de la franchise, continuent de s’intensifier.

Uncharted 5 aussi développé chez Naughty Dog ? Les rumeurs continuent

Depuis quelques mois maintenant, des bruits de couloir voudraient en effet que Shaun Escayg, réalisateur d’Uncharted: The Lost Legacy revenu chez Naughty Dog en 2021 après un passage chez Crystal Dynamics, soit actuellement en train de plancher sur un nouvel opus de la saga que l’on pensait pourtant terminée depuis bientôt une décennie maintenant. La source de cette information ? Plusieurs insiders, dont le fameux Nate the Hate qui, une fois de plus, vient tout juste de réitérer que le développeur travaille sur un projet encore non annoncé pour le moment.

« As-tu entendu quelque chose à propos du projet de Shaun Escayg chez Naughty Dog », lui a récemment demandé un internaute sur X. Ce à quoi il a répondu : « Des détails mineurs, mais rien que je ne sois prêt à partager pour le moment ». Avant d’ajouter, en réponse à une autre question, que le projet en question n’a rien à voir avec The Last of Us. Et sachant que les deux projets The Last of Us sont les seuls dont l’existence a été confirmée en dehors d’Intergalactic: The Heretic Prophet, cela contribue à appuyer l’idée qu’il pourrait bien s’agir d’un Uncharted 5.

Sans compter qu’au-delà de Nate the Hate, AlixAlex, qui a dernièrement fait ses preuves en partageant de nombreuses informations qui se sont avérées sur God of War Laufey, Metro 2039 ou encore Until Dawn 2, a lui aussi réitéré de son côté qu’Escayg travaille bien sur Uncharted. Autant dire que cela commence à faire beaucoup d’éléments pointant dans la même direction, donc, même si Naughty Dog n’a jamais évoqué l’existence d’un quelconque Uncharted 5 pour le moment. De fait, tout cela reste donc naturellement à prendre avec des pincettes.

Des bruits de couloir qui ont évolué avec les années

Dans tous les cas, il semble désormais clair que contrairement à ce qui avait été dit lors de la sortie d’Uncharted 4: A Thief’s End en 2016, la franchise n’a pas encore dit son dernier mot. Ce dont on se doutait déjà quelque peu depuis plusieurs années, lorsque des rumeurs ont commencé à émerger quant au fait qu’un nouvel opus développé par Sony San Diego était potentiellement dans les tuyaux. Est-ce toujours d’actualité ? On l’ignore. Mais si Uncharted 5 arrive finalement directement chez les Dogs, la surprise n’en sera assurément que meilleure.

« Ça me fait un véritable choc après le silence radio qui a régné sur les véritables nouveautés depuis le lancement de la PS5 », écrit d'ailleurs un joueur dans les commentaires de Push Square. « Mais dès qu’ils sortiront un jeu qui ne soit pas un énième remake ou remaster, je serai au rendez-vous la main sur le cœur ». « Je rêve tellement d’un nouveau Uncharted », commente un second de son côté ; tandis que d’autres clament qu’ils « adorerai[ent] » voir Naughty Dog revenir avec un nouvel opus. Reste maintenant plus qu’à voir si tout cela est vrai.

Sources : Nate the Hate, AlirAlex