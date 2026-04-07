Alors que le quatrième volet marquent la fin des aventures de Nathan Drake, bien des fans rêvent tout de même d'un Uncharted 5. Un rêve qui ne serait pas si absurde que ça.

Un nouvel épisode serait-il possible ? Alors que Naughty Dog se concentre sur sa nouvelle licence, Intergalactic, l'un de ses titres les plus emblématiques de ces deux dernières décennies refait parler de lui. Le studio a indiqué il y a quelques années avoir tourné la page, certains rêvent de voir un jour un Uncharted 5 se concrétiser. Or, il semble qu'un tel projet était bien prévu fut un temps. C'est en tout cas ce qu'avance un nouveau gros leak.

Uncharted 5 a bien failli voir le jour

Cette année, nous fêterons déjà les 10 ans de la sortie d'Uncharted 4: A Thief's End. Quatrième épisode numéroté de la licence, il marquait également un point final à l'histoire de Nathan Drake. Depuis, nous avons bien eu droit à un spin-off suivant d'autres personnages emblématiques de la saga avec The Lost Legacy. Cela dit, Naughty Dog a depuis rangé ses chasseurs de trésor au placard. Ou en tout cas, c'est ce qu'on croyait jusqu'à présent.

Dans son podcast, le média Insider Gaming révèle avoir été au courant d'un certain projet en coulisses. Le journaliste Tom Henderson, généralement bien informé, rapporte que Naughty Dog n'avait pas tiré un trait sur l'idée de sortir Uncharted 5 à une époque :

Ce n'est pas la première fois que Naughty Dog évoque l'idée d'Uncharted 5. Je sais que c'était prévu avant le COVID.

Visiblement, le studio à la patte rouge a dû revoir ses plans en cours de route. Il faut dire que Naughty Dog a connu une période compliquée avec la sortie de The Last of Us 2 en 2020. La phase intense de crunch qui s'est installée sur la fin du développement a conduit à de nombreux départs dans les équipes. Est-ce cela qui aura eu raison du fameux Uncharted 5 ? Difficile à dire.

Toujours est-il qu'un potentiel nouveau volet refait parler de lui ces derniers temps. Il y a d'abord des rumeurs autour de la nature d'un jeu qui serait dirigé par Shaun Escayg chez Naughty Dog. En tant que réalisateur de The Lost Legacy, on peut se demander s'il ne retrouverait pas la licence. Se pourrait-il qu'il donne naissance à un Uncharted 5 ? À moins que nous ayons enfin droit à un remake du premier épisode, qui lui aussi aurait été en projet fut un temps.